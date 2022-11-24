Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyede mali disiplini sağladıklarını ve kurumu güçlü bir mali yapıya kavuşturduklarını belirterek, "Bir kurumun elbette borcu olacak ama bunun bir mantık silsilesinde ve rasyonel olması lazım. Biz bunu gerçekleştirdik” dedi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini anlattı. Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği önemden ve bu alanda gerçekleştirdiği hizmetlerden bahseden Seçer, eğitimde dezavantajlı ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak için kurs merkezleri açtıklarını belirtti. Kent genelindeki kurs merkezlerinde YKS ve LGS’ye hazırlanan yaklaşık 6 bin 400 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Seçer, “Kent genelindeki 17 kurs merkezimizde, 380’e yakın farklı branşta öğretmenimiz görev yapıyor. Kurs merkezlerimiz sadece merkezde değil, özellikle dezavantajlı bölgelerde, hatta mahallelerde var” ifadelerini kullandı.

Kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilere her sabah çorba ve öğle vakti yemek ikramında da bulunduklarını dile getiren Seçer, “Ayrıca 2019 yılından bu yana kent genelinde 1,5 milyon paket süt dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da yeni bir uygulama başlattık. Çocuklarımıza küçük paketlerde kuru yemiş de dağıtacağız” diye konuştu.

Mersin’deki 2 devlet üniversitesinin giriş kapılarında da olmak üzere, kent genelinde 37 noktada 3 çeşit yemeği 3,5 liradan sunduklarını vurgulayan Seçer, “Ayrıca 60 noktada her sabah ücretsiz çorba dağıtıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz Çamaşır Kafelerde de çorba, kahve ve çay, ücretsiz olarak gençlerimize ikram ediliyor” şeklinde konuştu.

“Her konuda olduğu gibi metro konusunda da adalet istiyoruz”

Mersin’de metro projesini çok önemsediğini ve Mersin’in bu projeyi hak ettiğini söyleyen Seçer, metro inşaatını 3 Ocak’ta başlattıklarını, borçlanma yetkisi aldıklarını belirterek, şöyle devam etti; "Bütün gerekli işlemleri tamamlamamıza rağmen evraklarımız takıldı. Bu imza olmazsa finansman kullanamıyorsunuz, finansman kullanamazsanız inşaatı hızla sürdüremiyorsunuz. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla inşaatı devam ettiriyoruz ama önümüzün açılması lazım. Metroyu ne olursa olsun yapacağız, çünkü Mersin Belediyesi çok güçlü bir belediye.”

“Mali disiplini sağladık”

Belediyede mali disiplini sağladıklarını ve kurumu güçlü bir mali yapıya kavuşturduklarının da altını çizen Seçer, “Biz yönetime geldiğimizde bağlı kuruluşlarla beraber borcumuzun bütçemize oranı 1’e 1’di. Yani 100 lira borç vardı, 100 lira da bütçemiz vardı. Şu anda bütçemiz yine 100 lira ama borcumuz 20 lira. Bir kurumun elbette borcu olacak ama bunun bir mantık silsilesinde ve rasyonel olması lazım. Biz bunu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.