Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tarih ve kültürel birikim yönünden oldukça zengin bir kent olduğunu belirterek, "Tarsus’tan Anamur’a, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar nereye giderseniz farklı bir medeniyetin izini görüyorsunuz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tarih ve kültürel birikim yönünden oldukça zengin bir kent olduğunu belirterek, "Tarsus’tan Anamur’a, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar nereye giderseniz farklı bir medeniyetin izini görüyorsunuz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) ile Tarihi Kentler Birliğine bağlı ÇEKÜL Akademi işbirliğinde, ‘Bütüncül Koruma Sürecinde Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Mersin Örneği’ konulu eğitim çerçevesinde şehre gelen ÇEKÜL Vakfı yetkilileri, Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

“Mersin, tarih ve kültürel yönden çok zengin bir kent”

Mersin’in tarih ve kültürel birikim yönünden oldukça zengin bir kent olduğunu ve halen varlığını koruyan kültürel ve tarihi mirasın da çok olduğunu belirten Başkan Seçer, “Tarsus’tan Anamur’a, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar nereye giderseniz farklı bir medeniyetin izini görüyorsunuz. Kentimizin, dünyanın sayılı yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum. İşte bunu tanıtmak, o farkındalığı oluşturma gayretindeyiz” diye konuştu. Göreve geldikleri ilk yıllarda yaşanan yeni bir yönetim oluşturma ve hemen arkasından gelen pandemi sürecine rağmen hızlı hareket ettiklerini ve aktif çalıştıklarını kaydeden Seçer, “Bunu daha da süper diyebileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz. Özellikle Tarsus’u çok önemsiyorum. Çünkü orada bir hazine var. Tarsus’un her noktasını bilirim. Orada önemli çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurumlar arasındaki yetki karmaşası, işleri ağırlaştırıyor”

Mersin’de projelerin ve çalışmaların sürdüğü bazı noktaları ve bilgileri paylaşan Seçer, mevzuattan ve kurumlar arasındaki yetki karmaşasından kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, “Örneğin Eshab-ı Kehf’in projesi hazır olmasına rağmen, bir niyet de ortaya koymamıza rağmen; davul başkasının kucağında, tokmak sizin elinizde olunca iş biraz sıkıntıya giriyor. Yine Gözlükule çalışmaları var. Biz de yakın temastayız şu anda. Orada bir çırçır fabrikası var. Oraya güzel bir proje çalışmışlar. ‘Biz yaparız onu’ dedim. Tamamını biz yapalım. Merkezde Yumuktepe çok önemli. Muazzam bir kültürel miras. Oraya başladık, bir arkeopark yapalım diye. Mesela Uzuncaburç; proje bizim değil ama onu da koşulsuz destekliyoruz. İyi de bir ekip ve hoca var orada. Mevzuat sıkıntısı olmasın, iş uzamasın diye çabucak bir şeyler yapalım istiyoruz” diye konuştu.

“Yapmak istedikten sonra çok çalışma alanı var”

Kent merkezinde de farklı çalışmaları olduğunu kaydeden ve süren çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, “Eski kent merkezi ile ilgili çalışmalarımız var. 4.9 hektar yenileme alanı. Oranın projesi bitti. Kasaplar çarşısı, hanlar var, caddeler var, yani yapmak istedikten sonra çok çalışma alanı var. Yapmış olmak için yapmak ya da ‘yapalım da bir yerlerden kaynak buluruz’ düşüncesi içerisinde değiliz. Rakamlar bizim açımızdan önem ifade etmiyor. Yeter ki mantığınız ne? Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.

Ziyaret öncesinde eğitim programı gerçekleştirildi

ÇEKÜL Vakfı’nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaretleri öncesinde de İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) ile Tarihi Kentler Birliğine bağlı ÇEKÜL Akademi işbirliğinde, ‘Bütüncül Koruma Sürecinde Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Mersin Örneği’ konulu eğitim verildi. Eğitim, Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin uzman personellerine verildi.