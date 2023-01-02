Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlığa olan tutkumuz, 3 Ocak 1922’de karşılık buldu. O gün sadece bir şehrin değil, bir milletin, bir ülkenin kaderi de değişti. Kurtuluş mücadelesinde bağımsızlık destanı yazan Mersinliler, milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya ilan ettiler. O günden beri 3 Ocak; biz Mersinliler için onur ve gurur günüdür! Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız” sözü bizim en temel hedefimizdir. Atamızın bu sözünün bizlere yüklediği sorumlulukla; farklı renklerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı şehrimizin mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde destan yazan kahramanlarımızı şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Mersinli tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”