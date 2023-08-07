Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok farklı statülerde insanların yaşadığı renkli bir kent olduğunu belirterek, "Mersin, Türkiye’nin özetidir. Mersin rengârenk bir yerdir. Mersin’de huzuru sağladığınız zaman, Türkiye’de huzuru sağlarsınız" dedi.

Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 23. Aşure Etkinliğine katıldı. Etkinlikta yaptığı konuşmada, Muharrem ve aşurenin birkaç mesajı beraberinde getirdiğini söyleyen Başkan Seçer, “Muharrem yası, zalime karşı mazlumun haklılığını, aynı zamanda haksızlığı, iyiyi, kötüyü ifade eder. Bunları ifade ettiği gibi asıl benim işaret etmek istediğim, bugün de bizi bir araya getiren aşure. Nasıl aşure içerisinde aşureye o tadı, lezzeti veren elvan çeşit yiyecek var ise Mersin’e de tadı, lezzeti veren Türkiye’nin her yerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden burada farklı gerekçelerle yeni bir yaşam sürmek için çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için daha güvence altında yaşamak için refah için mutluluk için gelen, cebinde de Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaşlarımın oluşturduğu, büyüttüğü bir kentte yaşıyoruz. Böyle bir kentte belediye başkanlığı yapmanın gururunu, onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

“Mersin’de huzuru sağladığınız zaman Türkiye’de huzuru sağlarsınız”

Mersin’in, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok farklı statülerde insanların yaşadığı renkli bir kent olduğunu kaydeden Seçer, “Mersin, Türkiye’nin özetidir. Mersin rengârenk bir yerdir. Mersin’de huzuru sağladığınız zaman, Türkiye’de huzuru sağlarsınız. Bu önemli ve değerlidir. Her yöneticinin, siyasetçinin bu bilinç içerisinde olması lazım. Burada yöneticilik yapan her kimse, bu gerçekler ışığında Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar herkesi kucaklamak, kimseyi incitmeyen sözcükler kullanmak, kollarını sevgiyi açmak zorundadır. Dört yıldır Mersin’de görev yapan bir belediye başkanı olarak, başta belediyemde daha sonra da 806 mahallede yaptığımız hizmet alanlarında bu amaçla ve bu temel ilkeyle çalıştım, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bir toplumun bir arada yaşayabilmesinin temel kuralı, o toplumda demokratik yapının olmasıdır”

“Bu ülke bizim, Mersin bizim” şeklinde konuşmasını sürdüren Seçer, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu siyasal ve toplumsal sorunları da aşacağına inandıklarını ifade etti. Seçer, “Bizim için yaşanacak başka bir ülke yoktur. Ülkemizi seviyoruz. Bu zorlukları da krizleri de aşarız. Ancak bir toplumun bir arada yaşayabilmesinin temel kuralı; o toplumda demokratik yapının olması, hukuk devleti anlayışının olmasıdır. Hukukun, demokrasinin, insan haklarının olmadığı yerde, bir başkasının görüşüne, inancına, fikrine saygı duyulmadığı bir yerde o toplumun geleceğinden bahsedilemez" şeklinde konuştu.

“Aşuremizin kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum”

Muharremin öneminin 13 asır önceden bugüne verilen mesajları anlamak olduğunu kaydeden Seçer, “Aşure, kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, bereketimizi ifade ediyor. Bu güzel topraklarda yarınların daha güzel olacağı inancını ifade edecek. Bu vesileyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aşuremizin kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, bereketimize vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın da katıldığı etkinlik, aşure dağıtımının ardından sanatçılar Gani Pekşen ve Mercan Erzincan’ın dinletisiyle sona erdi.