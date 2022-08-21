Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son 3,5 yıl içinde kent genelinde birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Fen işleri de sosyal hizmetler de sağlık hizmetleri de diğer tüm birimlerimiz de çalışıyor. Kadınımıza, çocuğumuza, gencimize, yaşlımıza dokunuyoruz. Kültüre de önem ve değer veriyoruz. Çünkü Mersin gelişsin, kalkınsın, marka kent olsun istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son 3,5 yıl içinde kent genelinde birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Fen işleri de sosyal hizmetler de sağlık hizmetleri de diğer tüm birimlerimiz de çalışıyor. Kadınımıza, çocuğumuza, gencimize, yaşlımıza dokunuyoruz. Kültüre de önem ve değer veriyoruz. Çünkü Mersin gelişsin, kalkınsın, marka kent olsun istiyoruz" dedi.

Seçer, Mut ilçesinde hafta sonu sürdürdüğü ziyaretlerin ardından, bir yerel televizyon kanalının konuğu oldu. Seçer, programda 3 yılı aşkın süredir hayata geçirdikleri projeler ve Mersin’in geleceğini ilgilendiren önemli yatırımlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Merkezde ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına önemli bir bütçe ayırdıklarını ve çok kaliteli hizmetler ürettiklerini söyleyen Seçer, “Hem merkezde hem de kırsalda çok önemli yol çalışmaları yapılıyor. Anamur’da, Tarsus’ta, Mezitli’de ve daha birçok yerde yapılan yol çalışmaları hem trafiği rahatlatıyor hem de trafik güvenliğini ve konforunu sağlıyor. Köy yolları da böyle. Yapılan grup yolları, sathi kaplamalar beğeni topluyor. Bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bütçede en fazla pay ayırdığımız alanların başında yol çalışmaları geliyor. Geçen yıl kullandığımız asfalt miktarı 500 bin ton iken, bu yıl 600 bin ton hedefledik. Fakat görüldüğü kadarıyla bunu da aşacağız ve yıl sonuna kadar tahminimce 700 bin tona ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Mersin’de ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak olan ’metro’ projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Seçer, projenin engellendiğini ileri sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek bütçe ile 6.3 milyar lira bütçesi olduğunu, borcunun ise 1.5 milyar lira olduğunu belirten Seçer, "Bu belediye 2019’da 2 milyar 250 milyon lira borç altındaydı, 2 milyar 250 milyon lira da bütçesi vardı. Yani bütçesi ile borcu birbirine eşitti. Şimdi ise bütçesi, borcunun 4 katı. Bunu görmek lazım. Şunu söylüyorum; metro konusunda mali veya iktisadi bir sorun yok, tamamen siyasal bir sorun var. Mersin’den birileri, bu projenin akamete uğraması için elinden gelen engeli ortaya koyuyor" diye konuştu.

“Tarımsal desteklerle üreticiye katkı sunuyoruz”

Kent genelinde gerçekleştirdikleri tarımsal destekler konusunda da bilgi veren Başkan Seçer, “Üreticilerimize, birçok kalemde tarımsal destek veriyoruz. Aslında bu işler belediyenin görevi değil. Peki, Büyükşehir Belediyesi bu katkıyı neden yapıyor? Çünkü, üreticinin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Küçük aile işletmelerinin ayakta kalabilmesi için bu destekleri yapıyoruz. Mesela 50 lira olan sulama borusunun metresi, 1,5 sene içerisinde 4 katına çıktı. Ama yine de sulama kooperatiflerine boru desteği, girdi temininde destek, alet-edevat desteği, hayvancılık projesi desteği vermeye, tohum-fide-fidan gibi bütün girdilerde katkı sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Mersin’i bir marka kent haline getirmek”

Son 3,5 yıl içinde kent genelinde birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerine değinen Seçer, şöyle devam etti; "Fen işleri de sosyal hizmetler de sağlık hizmetleri de diğer tüm birimlerimiz de çalışıyor. Kadınımıza, çocuğumuza, gencimize, yaşlımıza dokunuyoruz. Kültüre de önem ve değer veriyoruz. Çünkü Mersin gelişsin, kalkınsın, marka kent olsun istiyoruz. Fakat, marka kent olmanın da bazı koşulları var. Öncelikle belli bir refahınız olacak. Eğitim düzeyiniz yüksek olacak. Yollarınızın standardı yüksek olacak. Toplu taşıma, metro gibi toplu taşıma sistemleriniz olacak. Bir havalimanınız olacak. Mevcut limanın iskele mesafesini uzatarak, denizi doldurarak, alelacele, gereksiz, silueti bozacak, kentin içine doğru yönelen bir projeden vazgeçip, bunun 5-6 katı büyüklüğünde elleçleme kapasitesine sahip ana konteyner limanı yapalım diyoruz. Liman kentiyiz, ticaret kentiyiz, tarım kentiyiz. Kentimizde turizm olsun, sanayi olsun, lojistik olsun, havayolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, karayolu koridoru olsun veya daha da gelişsin istiyoruz. Zaten kentimizin coğrafi konumumu da buna müsait. Transit ticaret için çok uygun bir yerdeyiz.”

Yerel yönetimlere danışılmadan Mersin’de yapılan çalışmalara dair de sıkıntılarını dile getiren Başkan Seçer, “Bu maalesef artık gelenek oldu. Son 15 yıldır yapılan düzenlemeler, maalesef yerel iradeyi bypass etti. Siz yerel yönetim olarak, mesela bir konuda imar değişikliğini uygun görmüyorsunuz. Karşı taraf bunu hemen Çevre Bakanlığına götürerek, orada istediği uygulamayı yaptırıyor" dedi.

“Mersin’de bir ana konteyner limanı yapılmalı”

"Mersin’de ana konteyner limanı yapılsın" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, "Mevcut liman olduğu gibi devam etsin. Bakın 2022 yatırım programında ana konteyner limanı var. Hani Mersin ibaresi kalktı, Doğu Akdeniz oldu ama hala hükümet kanadı diyor ki, Mersin’i kastediyor. O da tartışılır bir konu. Dolayısıyla STK’lara da bu konuda büyük iş düşüyor” diye konuştu.

“Eylül ayının ilk haftası ’sarı limonların’ son finalini de yapacağız”

Mersin’de toplu taşıma filosuna kazandırılan otobüsler hakkında da konuşan Seçer, “Mersin’e toplam 272 toplu taşıma aracı söz vermiştim. Bunların önemli bir kısmı geldi ve şu anda hizmette. Eylül’ün ilk haftası finali yapacağız. 118 otobüs demiştim. Bu ay içerisinde tamamlanıyor. 40 adetlik bir parti geldi. Şu an yeni gelenler var. 40 adedin plakaları takıldı, şu anda seferde. 118’i de tamamlayacağız. Çok şükür mahcup olmuyoruz. 272 otobüs tamamlanmış oluyor ve 2029’a kadar da Mersinlilerin başka otobüse ihtiyacı yok. Gerekirse yine takviyeler yapacağız, yeni güzergahlar açacağız” ifadesini kullandı.

Otobüs yerleşkesine de değinen Başkan Seçer, “Toroslar’daki eski çöp alanını değerlendirdik. Zemini sağlamlaştırmak adına birçok altyapı çalışması yaptık. Orası şu anda muazzam bir otobüs yerleşkesi oluyor. Tamir bakım atölyeleri, yıkama atölyesi,

CNG’li dolum tesisi, akaryakıt dolum tesisi, işçilerimizin, çalışanlarımızın soyunma, giyinme kabinlerinden temiz duşlarına kadar muazzam modern bir tesis oldu. En geç eylül ayı sonuna kadar hizmete açacağız” şeklinde konuştu.