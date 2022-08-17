Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü tarafından kentin asırlık çınarı Mersin İdman Yurdu’nun 97. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü tarafından kentin asırlık çınarı Mersin İdman Yurdu’nun 97. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mersin İdmanyurdu Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık, Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ile taraftarlar katıldı.

“Bugün Mersin İdmanyurdu tekrar küllerinden doğuyor”

Konuşmasına, Mersin İdmanyurdu’nun kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Başkan Seçer, “Mersin İdmanyurdu asırlık bir çınar. Üzüntülü yıllar yaşandı ama bugün Mersin İdmanyurdu tekrar küllerinden doğuyor. Mersin İdmanyurdu’nun Mersin’e katacağı en önemli şey, Mersin’in huzuruna, birliğine, beraberliğine yapacağı katkıdır. Biz onun için spor diyoruz, onun için spor kulüplerimiz diyoruz, onun için Mersin İdmanyurdu diyoruz. Geçici bir kriz dönemi yaşandı. Metin Başkanın ve nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerinin üstün çabalarıyla, Mersin İdmanyurdu’nun o güzel günlerine, başarıdan başarıya koşan günlerine yürümesinin formülü belli. Bu ilacın adı Mersin’in birliği, beraberliği, herkesin bu davaya, bu mücadeleye sahip çıkmasıdır” dedi.

“Mersin İdmanyurdu’na siyaset üstü bir anlayışla sahip çıkacağız”

Mersin’in çeşitli zenginliklere sahip bir kent olduğunu belirten Seçer, “Mersin zengin bir kent, övünüyoruz. Limanımız, iş insanlarımız var, muazzam üreten bir kent. Kulüplerimizin desteklenmesi lazım. Geçmişten kaynaklanan hatalarımızı tekrar yapmamamız lazım. Mersin İdmanyurdu siyaset üstüdür. Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, Mersin’in spor kulübü Mersin İdmanyurdu’na siyaset üstü bir anlayışla sahip çıkacağız. Bunun sözünü de ben Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak veriyorum. Bundan sonra tribünlerin dolmasını arzu ediyoruz. Bizler de orada olacağız. Başkanımızın daha iyi transferler yapmasına, biz de katkı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni Mersin İdmanyurdu Meydanını buradan söz veriyorum”

Mersin İdmanyurdu Meydanına bazı eleştiriler aldıklarını da belirten Seçer, bu eleştirilere ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İçinde bulunduğumuz meydan, Mersin İdmanyurdu Meydanı. Mersin İdmanyurdu Meydanının daha güzel bir şekilde olması lazım diye bana çok eleştiri geldi. Burası Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir park, ancak tahsis sorunu yüzünden belli bölümlerde yenileme çalışmalarını yapamıyoruz. Ben Valimizi ziyaret ettiğimde de kendisine, kurumlardan ya da bakanlıklardan beklentilerimizi aktardım. Bu tahsis konusunu da o dosyanın içine koymuştum. Mersin İdmanyurdu ile ilgili yeni meydan projemiz de hazır. Mersin İdmanyurdu Meydanı ile Hilton arasında kalan bölümde yapacağımız yenileme çalışmalarında, yeni Mersin İdmanyurdu Meydanını hayata geçirmeye buradan söz veriyorum."