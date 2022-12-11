Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in her şeyin en iyisine layık, Türkiye’ye örnek bir kent olduğunu belirterek, "Birliği, beraberliği, çeşitliliği, kardeşliği ve insanların güzelliğiyle Mersin sembol bir kenttir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in her şeyin en iyisine layık, Türkiye’ye örnek bir kent olduğunu belirterek, "Birliği, beraberliği, çeşitliliği, kardeşliği ve insanların güzelliğiyle Mersin sembol bir kenttir" dedi.

Seçer, merkez Yenişehir ilçesinde Akkent Mahallesi Semt Pazarı ve Bahçelievler Mahallesi 16. Caddede esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer, esnaf ziyareti öncesinde özel bir iş yerinin de açılışına katıldı. Açılışını yaptığı iş yerinin sahiplerine ’hayırlı olsun’ dileğinde bulunan Seçer, “İnşallah, ayağımız uğurlu gelir ve bereketli bir dükkanın açılışına hepimiz vesile oluruz” dedi. Mersin’in çalışkan insanların kenti olduğu ifadesini kullanan Seçer, birçok insanın farklı gerekçelerle bu kente gelerek yaşamını idame ettirdiğini hatırlattı.

’Mersin, fırsatlar kenti’ vurgusunu da yapan Seçer, şöyle devam etti: "Mersin Türkiye’nin özeti. Dünya ölçeğinde Amerika nasıl fırsatlar ülkesi ise Mersin’de İstanbul’dan da önce şu anda fırsatlar kentidir. Farklı renkler olsun, renk cümbüşü olsun çok daha güzel oluruz. Farklılıktan kimse korkmasın, kimse savunmaya geçmesin, gardını almasın. Rahat olsun insanlar. Bırakalım insanlar özgürce ve kendi yaşam biçimlerinde yaşasın, dilini kullansın. Hiçbir sorun yok. Hangi inançtaysa ritüellerine saygı duyalım, ürkmeyelim bu insanlardan, ürkütmeyelim de. Bu kent çok önemli ve çok hassas bir kent. Bu kent farklılıkların kenti ama birlik ve beraberlik kenti. Mersin her şeyin en iyisine layık, Türkiye’ye örnek bir kent. Birliği, beraberliği, çeşitliliği, kardeşliği ve insanların güzelliğiyle Mersin sembol bir kenttir. İnşallah, gelecek günlerimiz bugünlerden çok daha güzel olacak. Ben belediye başkanınız olarak buna canı gönülden inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün renkleri, bütün insanlarımızı kucaklıyorum. Mersin’de rahat olun; bizim anlayışımızda yöneticiler olduğu sürede Mersin’de kardeşlik hakim olacaktır.”