Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) 32. Yıl Balosu’na katıldı ve kentteki iş insanlarıyla buluştu. Seçer, “32 yaş gününüz kutlu olsun” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısının güçlü olduğunu belirten Seçer, “Mersin belediyecilik tarihinin en şeffaf Büyükşehir Belediyeciliğini yapıyoruz” vurgusu yaptı. Belediye yatırımlarında çok ciddi krediler kullanmadıklarını söyleyen Seçer, “Göreve geldiğimden beri İller Bankası'ndan bana altyapı yatırımı için bir delikli kuruş gelmedi” ifadelerini kullandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) 32. Yıl Balosu’na katılarak, iş insanlarıyla bir araya geldi. Keyifli bir gecenin yaşandığı baloda Başkan Seçer, kentin geleceğine yön vermede iş insanlarının önemine dikkat çekti.

Baloda, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ve merkezi hükümetten beklentiler başlıklarıyla konuşma yapan Seçer, Mersin’in geleceği için herkesin birlikte hareket etmesi çağrısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin mali açıdan güçlü bir belediye olduğu vurgusunu yapan Seçer, “Burada hem belediye başkanı hem de Meclis üyesi olan arkadaşlar var. Bizim dönemde, belki de Mersin belediyecilik tarihinin en şeffaf Büyükşehir Belediyeciliğini yapıyoruz. En ince ayrıntısına kadar kendilerine hesap veriyoruz. Bu zaten bizim görevimiz” dedi.

Göreve geldiklerinde Büyükşehir ve MESKİ kurumlarına ait devraldıkları toplam 530 milyon dolar borcun 200 milyon dolar seviyelerine indiğini belirten Seçer, bir taraftan borçları eksilttiklerini bir taraftan da hizmet üretmekten ödün vermediklerini ifade etti.

İş dünyasını ilgilendiren hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulunan Seçer, 13 sene önce temeli atılan Erdemli Hali inşaatına yeniden başlandığını ve tesisi bitirdiklerini söyleyen Seçer, talep edildikten 2,5 yıl aradan sonra tahsisini aldıkları Anamur Hali’nin de inşaatına hızla başlayacaklarını söyledi. Anamur Hali örneğini vererek yerel derneklerin, kurumların devreye girmesiyle Bakanlıklarda işlerin değişebildiğini dile getiren Seçer, nakliyeciler sitesi için de “Burada, Sayın Gültak'ın iyi niyetli yaklaşımını anmam lazım. Eleştiri yaptığımız yerde eleştiri ama teşekkürü de bilmeliyiz. Huzurkent’te 94 dekarlık bir arazi vardı. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi davalıktı. Bizden önce başlamış dava, bizim dönemde neticelendi. O arazi bize geçti. Ancak Akdeniz Belediyesi'nin planlarda anlayış göstermesi lazımdı, oranın Nakliyeciler Sitesi olmasını sağlaması gerekiyordu. Bu katkıyı da yaptı. Sanırım Ocak ayı içerisinde ihalesi var. Çok da güzel proje yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızın da katkısını unutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’in imar planları hakkında da bilgiler veren Başkan Seçer, Mersin'in 1/5000'lik imar planlarının tamamlandığını hatırlattı. 1/1000’lik planların da Mezitli’de sorun kalmadığı, Yenişehir’de bitmek üzere olduğu, Toroslar’da devam ettiği ve Akdeniz’de de ikinci etap görüşmelerinin başladığı bilgisini veren Başkan Seçer, Akdeniz’deki bu planların önemine dikkat çekti. Seçer, “Akdeniz önemli. Binlerce dekar arazi. Lojistik, depolama alanları, sanayi ya da mesleki sitelerin yapımı için çok önemliydi. Bu çalışmalar da çok kısa sürede bitecek. Orada çok güzel yatırımların başlayacağını görüyorum” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) iş yeri olanların dört gözle beklediği doğu-batı aksında demiryoluna paralel olacak ve Mersin’i Tarsus OSB’ye bağlayacak yol çalışması hakkında da Seçer, “Arkadaşlarımız, 1/1000’lik planları çalıştıktan sonra bu iş bizdedir ama belli ki bu döneme yetişmeyecek. Biz gelecek dönem için Allah nasip ederse sizden tekrar bir 5 yıllık vize istersek, seçim manifestomuzda vereceğimiz sözler arasında o da olacak” diye konuştu.

Mersin Metro projesini de değerlendiren Seçer, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir örneklerini vererek, “Allah aşkına Mersin'in neyi eksik” eleştirisini yaptı. Başkan Seçer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan ve süreç içerisinde 10 imbikten geçmiş Mersin Metrosu’nda finansman kullanımı yapmak için hala Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan imza beklediklerini anımsattı.

Merkezi hükümetten Mersin’in kalkınması için gereken yatırım beklentilerini de dile getiren Seçer, konuşmasında Çukurova Bölgesel Havalimanı, Pamukluk Barajı, Ana Konteyner Limanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu, Lojistik Köy, Karaman'dan Gaziantep'e kadar Mersin'inde içinde olduğu hızlı tren, Sahil Bandı Projesi ve Mersin-Antalya Yolu yatırımlarına değindi. Değindiği yatırımlar arasında Pamukluk Barajı’nı özellikle vurgulayan Başkan Seçer, bu yatırımın ivedilikle neticelendirilmesi gerektiğini söyledi. Seçer, “Pamukluk Barajı devreye alındıktan sonra şu anda içtiğiniz suyu, emin olun size yarı fiyatına verebiliriz. Sayın Bakan’la da görüştüm. Bu milyarlık bir proje, MESKİ bunun altından kalkamaz. Belediye yatırımlarında da ben çok ciddi bir kredi kullanmadım. Öyle milyarlık hibeler, bunları kullanamadık. Ben geldiğimden beri İller Bankası'ndan bana altyapı yatırımı için bir delikli kuruş gelmedi” dedi.

“Mersin lobisi eksik bir kenttir” diyen Seçer, “Gaziantep, Kayseri, Konya ekonomik, şehir planlaması ve yatırımlar olarak bizden fersah fersah ilerledi. Bunun yegane sebebi, Mersin'de bir kent lobisi anlayışının henüz yerleşmemiş olmasıdır. Bugün için bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak empati yapmanızı, beni anlamanızı ve bu konuda ne kadar derin üzüntüler, zorluklar çektiğimi bilmenizi isterim” diye konuştu. Başkan Seçer, konuşmasını “32 yaş gününüz kutlu olsun. Yeni yılımız da kutlu olsun. Başta Mersin'imiz olmak üzere ülkemize, dünyaya insanlığına huzur ve barış getirsin” dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren MESİAD Başkanı Hasan Engin, Mersin’de gecikmiş yatırımlar ve kent sorunlarına da dikkat çekti. Engin, Çukurova bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu ve Mersin Ana Konteyner Limanı gibi konuları gündemine taşıdı. “Mersin’de acilen bitirilmesi gereken projelerin gecikmemesi, bölge ekonomisinin gelişimini sağlayacaktır” diye Engin, Mersin Metro Projesi için de çağrı yaptı. Engin, “Mersin gibi metropol kentin ulaşım sorununun ivedi bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Ulaşım sorunu; kentin ekonomisine, hava kirliliğine ve turizmine zarar vermektedir. Ulaşım sorununun çözülmesi için kentimizin metroya ihtiyacı vardır. Metro projesinin Ankara’da ilgili Bakanlığımızca acilen onaylanması ve tüm yatırımlarının gecikmemesi gerekmektedir” dedi.

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, MESİAD’ın kentte çok güzel hizmetlere imza attığını belirterek, “Mersin’in gelişmesi için nice 32 yıllara” dileğinde bulundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da, Mersin’in kalkınması için hep birlikte çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi. Kızıltan, “Amacımız; birlikte hareket etmek, birlikte çalışmak, birlikte üretmektir. İnşallah, büyük Mersin’i hep birlikte oluşturacağız. MESİAD’ın 32. yılı kutlu olsun” diye konuştu.