Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katlı kavşak çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Bir tanesi yeni başlayan Hal, diğeri Mersinli Ahmet Caddesine bağlanan kavşak ve diğeri de Kuyuluk Katlı Kavşağı olmak üzere toplam 3 ayrı katlı kavşağı 2026 yılında hizmete sunacağız” dedi.

Seçer, Mersin Ekonomi Platformu ev sahipliğinde düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’na katılarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda imar planlarıyla ilgili bilgilendirme yapan Başkan Seçer, “Biz üzerimize düşeni yaparak merkezde 1/5000’lik imar planı çalışmalarını tamamladık. 1/1000’liklerde Mezitli ve Yenişehir tamamlandı. Toroslar’da sadece bir bölge kaldı. Yakın tarihte ilçe belediyesi, idaremize gönderecek. Akdeniz 1/1000’lik planları ilçe belediyesinin uhdesinde. Onu iki etaba böldük. Demiryolu ile deniz arasında ve doğuda Deliçay sınırında kalan bölümü tamamlandı. Demiryolu üstü otoban arasında olan kısmı ve Deliçay-Huzurkent arasında olan kısmı şu anda Akdeniz Belediyesinin uhdesinde ve çalışılıyor. Biz 3 bin 500 hektar çalışma alanı planladık. Bunun çok önemli bir kısmı yeni imara açtığımız Akdeniz bölgesinde. 400 hektar küçük sanayi, bin 250 hektar sanayi depolama, enerji depolama, bin 300 hektar kentsel servis alanı, 550 hektar lojistik alanı” ifadelerini kullandı.

"Mersin 2026 yılında 3 ayrı katlı kavşağa kavuşacak"

2029 yılına kadar yapacakları yeni bulvar, yol genişletme ve yenileme çalışmalarını da tek tek anlatan Seçer, “Bu yıl içerisinde 38. Caddeden 25 metre eninde bin 200 metre boyunda yeni bir bulvar açıyoruz ve güney tarafa tüp geçişle bağlıyoruz. Biz hem Sevgi Katlı Kavşağının hem Göçmen Katlı Kavşağının trafik yükünü azaltmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Bu yıl içerisinde bitecek. Tarsus’ta bu yıl Berdan Köprüsünü yapacağız. Hal Katlı Kavşağına başladık. Orası en büyük katlı kavşak projesi. Şu anda deplase çalışmaları yapılıyor. 2026’nın ilk çeyreğinde burayı bitireceğiz” diye konuştu. Mersin Büyükşehir olarak katlı kavşak çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Seçer, “Bir tanesi yeni başlayan Hal, diğeri Mersinli Ahmet Caddesine bağlanan kavşak ve diğeri de Kuyuluk Katlı Kavşağı olmak üzere toplam 3 ayrı katlı kavşağı 2026 yılında hizmete sunacağız” diye konuştu.

2027 yılında ise Müftü Viyadüğünün yapımına başlayacaklarını duyuran Seçer, “Viyadük karşı tarafta yeni açacağımız yola saplanacak ve o yol da Şehir Hastanesine kadar gidecek. O bölgede toplam 2 bin 700 metrelik yeni yol açacağız. Bu yol Akbelen Bulvarını da kesiyor, oraya da 2027 yılında bir katlı kavşak yapacağız. 20 kilometrelik Yalınayak OSB yolu, Mersin’in ilk 50 metre enindeki bulvarını planladık. 35 metreydi, geleceği düşünerek bunu 50 metreye çıkardık. D-400 karayoluna alternatif olacak olan yolumuza, 2027 yılında Akdeniz ilçesinin 1/1000’lik planlarının bitiminin ve 18 uygulamalarının yapılmasının ardından süratle başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Mali disiplin açısından 30 büyükşehir içerisinde en başta belediyelerden biriyiz”

Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut borçlarının bütçeye oranının yüzde 28 olduğunun altını çizen Seçer, “‘Bundan 5 yıl önce göreve geldiğinizde bu oran neydi?’ diye bana sorun. Yüzde 158’di. Yani 100 lira bütçeye karşı 158 lira bu belediyenin borcu vardı. Şu anda 100 lira bütçesine karşı 28 lira borca düştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplin açısından 30 büyükşehir içerisinde en başta olan belediyelerden biridir. Belki de en birinci sırada gelendir” dedi.

“Deniz denetimi konusunda çok hassasız”

Yöneltilen sorular üzerine denizi kirleten gemilere karşı çok ciddi cezalar uyguladıklarını söyleyen Seçer, “Deniz kirliliği konusunda hassasız. 100 milyon lira harcayarak Elektronik Gemi Denetleme Sistemi kurduk. Sadece 2024’te 96 milyon lira ceza tahakkuk ettik. 6 yılda 16 milyon dolar ceza kestik. Biz bu konuda çok sertiz. Şu anda dijital termal kameralarla bunları izliyoruz. Bize ait olan bölgelerde kuş uçurmuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sosyal politikalar bizim önemsediğimiz bir konu”

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikaları önemsediklerini ve bu alanda da yapılan tüm hizmetlerin ‘yapmış olmak için değil, olması gerektiği gibi yapıldığı’nın altını çizen Seçer, “Biz dostlar alışverişte görsün diye bir program yapmıyoruz. Biz bu işi yapmış olmak için değil, gerçekten olması gerektiği gibi yapıyoruz. Bundan yana emin olun. Şu anda 5 TL’ye ekmek satıyoruz. 25 TL’ye 3 çeşit yemek veriyoruz. Günde 10 bin kişiye yemek çıkartıyoruz. 25 TL karşılığında alan da var ama evlerine kadar bilabedel özellikle kimsesiz yaşlılara götürdüğümüz yemekler de var. Sosyal politikalar bizim önemsediğimiz bir konu. Geçtiğimiz yıl 830 milyon TL harcamamız oldu, bu bütçemizi yüzde 80 artırdık ve 2025 yılı için 1,5 milyar TL sosyal politikalara bütçe ayırdık” şeklide konuştu.

Konuşmasının sonunda kentin gelişimi ve hak ettiği yatırımları alabilmesi için ilgili tüm diğer kurumlarla yapılması gereken görüşmelerde iş dünyası temsilcileri ile birlikte hareket etmeye hazır olduğunu yineleyen Seçer, “Burada yaptığımız konuşmalar burada kalmasın, ete kemiğe büründürelim. Ben diğer kurumlarla görüşme yapmak için bu şehrin emrindeyim. Ben her zaman, her yere gelirim, hatta organize eder sizleri götürürüm, hiç mesele değil. Belediyemizle ilgili konularda da aynı hassasiyeti sizlerin göstereceğine inanıyorum. Biz kentimizi gerçekten kendi evladımız gibi görüyoruz” dedi.