Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, merkezi ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Seçer, eğitmenler tarafından merkez hakkında tek tek bilgilendirilirken, çocuklarla birlikte deney düzeneklerini deneyimledi. Atölyeleri de tek tek gezen Seçer, planetaryumda da çocuklarla birlikte uzay konulu film izledi. Başkan Seçer, çocuklarla sohbetinde, herkesin gelip bu merkezi görmesi gerektiğini söyleyerek, tüm çocukları merkezi görmeye davet etti. Seçer, gezi esnasında fırtına simülatörü ve deprem simülatörünü de deneyimledi. Gözlemevinde de teleskoplar ile güneşi gözlemledi.

“Öğrencilerimiz hem görsel hem işitsel olarak bilimi öğreniyor”

Başkan Seçer, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin 11 aydır hizmet verdiğini söyleyerek, “Bu süre içerisinde burada bir hayli değişiklikler ve ilaveler oldu, içeriği daha da zenginleşti. Son halini görmek için geldim ve çok da etkilendim. Merkezimiz cıvıl cıvıl. Öğrencilerimiz ve çocuklarımız burada farklı gruplar halinde deney istasyonlarında hem görsel olarak hem işitsel olarak öğretmenlerinden bilimi öğreniyorlar, her alanda deneyim elde ediyorlar” dedi.

“11 ayda, 100 binden fazla çocuğumuz burayı ziyaret etti”

Dünyanın en önemli sorunu olan küresel iklim değişikliğinden yola çıkarak Mercan’ın temasını, iklim ve çevre yaptıklarını kaydeden Seçer, “Burası 11 aylık süre içerisinde 100 binden fazla çocuğumuzun ziyaret ettiği ve Türkiye’nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezi. Günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi çevre sorunu ve küresel iklim değişikliği. Bu nedenle böyle bir temayı öngördük ve şu anda 120 deney istasyonunda çocuklarımız farklı alanları deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bir uzay teleskobumuz var. Yine Türkiye’nin en büyük planetaryumu Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yer alıyor ve 120 kişi kapasiteli bir planetaryuma sahip” diye konuştu.

“Çocuklarımız hem öğreniyor hem de hoşça vakit geçiriyor”

Seçer, Mercan’a ziyaretlerin randevu sistemiyle gerçekleştiğinin bilgisini de vererek, “Çocuklarımızın son derece hoşça vakit geçirdiği ve hoşça vakit geçirirken de öğrendiği bir mekan. Öğrencilerimiz randevu usulü burayı ziyaret ediyorlar. ’Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’mizden ya da Mersin Büyükşehir Belediyesinin web sayfasından online olarak randevularını alabilirler. Daha çok Milli Eğitim üzerinden okullarımızla temas içerisindeyiz. Onlara ulaşım imkanı sağlıyoruz, çocuklarımız otobüslerimizle buraya geliyorlar ve burada zamanlarını güzel geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de iklim ve çevre temaları üzerine kurulan ilk ve tek tematik bilim merkezi

29 Ekim 2023 yılından bu yana faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi; kurulumu tamamlanan 120 interaktif düzenek, planetaryum, gözlem evi, kafe ve mağaza alanları ile hizmet veriyor. Merkez, Türkiye’de iklim ve çevre temaları üzerine kurulan ilk ve tek tematik bilim merkezi olma özelliği taşıyor. Merkezde ayrıca 35 santimetre çaplı teleskopa sahip bir gözlem evi ile Türkiye’nin en yüksek oturum kapasitesine sahip 120 kişilik planetaryumu bulunuyor.

Merkezde ayrıca 6 adet atölye çalışması bulunuyor

Merkezde ayrıca Robotik ve Kodlama, Minik Mucitler, İklim ve Çevre, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Deniz Canlıları ve Fen Bilimleri Atölyesi olmak üzere toplam 6 adet de atölye çalışması yer alıyor. Atölyelere katılım sağlamak isteyen çocuklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden veya Teksin hattından başvurularını iletebiliyorlar. Atölyelerde öğrencilerin eğitim ve yaş düzeylerine göre oluşturulmuş özel içeriklerle çalışmalar yapılıyor.