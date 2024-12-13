Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, küresel bir barış hareketinin inşa edilmesinde yerel yönetimlere de büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Yerel yönetimler olarak bizler; barışı yalnızca hayal eden değil, somut adımlarla inşa eden aktörleriz. Şehirlerimizin kültürel zenginliklerini ve ortak enerjisini birleştirerek küresel bir barış hareketine öncülük edebiliriz" dedi.

Seçer; İstanbul’da gerçekleştirilen, ‘Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İş Birliği Belediye Başkanları Toplantısı’ programına katıldı. Toplantının birinci oturumu, ‘Barış inşasında şehirlerin rolü: fırsatlar ve zorluklar’, ikinci oturumu, ‘Barış ve iş birliği için şehir diplomasisinde en iyi uygulamalar’, üçüncü oturumu ise ‘Kentsel kalkınmanın yerel yönetimlerce teşvik edilmesi’ şeklinde gerçekleşti.

Gerçekleştirilen toplantı ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirleri ile diğer dünya şehirleri arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, uluslararası dayanışmayı güçlendirmek için yapılacak hamleler ve yerel yönetimlerin ulusal hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumla daha etkin iş birliği yapmalarını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Böylesine zorlu bir ortamda dahi geleceği iş birliğiyle inşa etmek mümkün”

Toplantının ikinci oturumu olan ‘Barış ve İş Birliği İçin Şehir Diplomasisinde En İyi Uygulamalar’ oturumunda konuşan Başkan Seçer, tüm zorlu şartlara rağmen iş birliği içerisinde bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunun altını çizdi. Seçer, “Bugün burada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan insani krizlere ve çatışmalara barış odaklı bir yaklaşım geliştirme ihtiyacından hareketle bir araya geldik. Bölge, ne yazık ki uzun yıllardır savaş, göç, çevre sorunları, afetler, pandemi, ekonomik zorluklar ve toplumsal bölünmelerle sınanıyor. Ancak böylesine zorlu bir ortamda dahi barış dilini ön plana çıkarmak, dayanışmayı artırmak ve geleceği iş birliğiyle inşa etmek mümkün” diye konuştu.

“Yerel yönetimler topluma en yakın kurumlardır”

Yerel yönetimlerin halk ile birebir iletişim kurma imkanı ile sorun alanlarının merkezinde çözüm odaklı kurumlar olarak yer aldığını ifade eden Seçer, yerel yönetimlerin geniş bir alanda rol oynayabileceğini söyledi. Seçer, “Yerel yönetimler topluma en yakın kurumlardır. Yerel yönetimler çeşitliliğe dayalı toplumsal yapıları iyi yönetme kapasiteleri, hızlı çözüm üretebilme yetenekleri ve halkın ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan yapılar oldukları için barış ve iş birliği süreçlerinde öncü olabilirler. Barışın inşasından toplumsal diyalog mekanizmalarının kurulmasına ve kriz yönetimine kadar geniş bir alanda rol alabilirler” ifadelerini kullandı.

“Kentimizi, Akdeniz havzasında barış ve dayanışmanın öncüsü olarak konumlandırıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak atılan her adımda daha kapsayıcı, dayanıklı ve barışçıl bir toplum inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizi sadece bir yerel aktör olarak değil, aynı zamanda Akdeniz havzasında barış ve dayanışmanın öncüsü olarak konumlandırıyoruz. Mersin, göçle kurulan bir şehir olmanın sağladığı dinamizmle; ticaretin, kültürel çeşitliliğin ve iş birliğinin sembolüdür. Bugün de bu mirası geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her adımımızda daha kapsayıcı, dayanıklı ve barışçıl bir toplum inşa etme vizyonuyla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin’de var olan uygulamaların birlik ve beraberlik ortamı oluşturduğunu da belirten Seçer, “Belediye başkanı olduğum Mersin de buradaki ortam gibi çok kültürlü ve katmanlı bir şehir. O yüzden Mersin’de uygulamış olduğum kabul edici, kapsayıcı bir dil kullanmanın ve politika üretmenin barış iklimini korumada ve iş birliği yapmadaki önemini bir kez daha vurgulamak isterim” sözlerine yer verdi.

Seçer, şehir diplomasisi ve iş birliği konularında da konuştu

Şehir diplomasisi ve iş birliği konularında da konuşan Seçer, şehir diplomasisinin şehirlerin, belediye yönetimleri ve liderleri aracılığıyla, küresel zorlukları ele almak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için uluslararası ilişkilerdeki çabaları ifade ettiğinden söz etti. Seçer, “Şehir diplomasisi; giderek daha da birbirine bağlı bir dünyada, şehirler, barış inşası ve uluslararası iş birliğinde kritik aktörler olarak ortaya çıkmakta ve geleneksel devlet odaklı diplomasiyi tamamlamaktadır. Küresel nüfusun 3’te 2’sinden fazlası artık küresel olarak da birbirine bağlı olan kentsel alanlarda yaşıyor. Kentleşme ve küreselleşme arasındaki bu karşılıklı bağımlı ilişki, kentsel zorlukların yönetiminin küresel boyutta dikkate alınmasını gerektiren yeni bir zemin oluşturmuştur” dedi.

“Mersin, her zaman zorluklar karşısında umudu kucaklamanın ne anlama geldiğini gösterdi”

Bölgenin zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden Seçer, şehirlerin de bu zorlukların merkezinde yer aldığından söz etti. Seçer, “Coğrafi ve stratejik konumu, kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle Mersin de kendi payına düşen sıkıntıları zaman içerisinde yaşadı. Ancak ekonomik zorluklar, doğal afetler, pandemi gibi tüm sıkıntılara rağmen, bu şehir her zaman dirençli olmanın ve zorluklar karşısında umudu kucaklamanın ne anlama geldiğini de gösterdi. İklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunlara yönelik diğer yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde yürütülen projeleri de hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Barışı sadece hayal eden değil, inşa eden aktörleriz”

Küresel bir barış hareketinin inşa edilmesinde yerel yönetimlere de büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Seçer, “Yerel yönetimler olarak bizler; barışı yalnızca hayal eden değil, somut adımlarla inşa eden aktörleriz. Şehirlerimizin kültürel zenginliklerini ve ortak enerjisini birleştirerek küresel bir barış hareketine öncülük edebiliriz. Karşılaştığımız tüm sıkıntılara rağmen buradayız ve birlikte ayaktayız. Etrafımıza baktığımızda sadece zorlukları değil aynı zamanda fırsatları; zorlandığımız yerde yeniden inşa etme fırsatını, mücadele ettiğimiz yerde yenilik yapma şansını ve ayrılıkların olduğu yerde de bir araya gelme imkânı görüyoruz” dedi.

2. oturum kapsamında ayrıca Amman Belediye Başkanı Yousef Shawarbeh, Rabat Belediye Başkanı ve Metropolis Başkan Yardımcısı Fatiha El Moudni ile Salfeet Belediye Başkanı ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Başkanı Abdal Karim Zubaidi de birer konuşma yaptılar.