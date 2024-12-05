Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen ‘Mersin Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katılarak sanatseverlerle buluştu. Açılışta Başkan Seçer’e ‘Mersin kültür sanat hayatına destek onur ödülü’ verildi.

Yenişehir Fuar Merkezi’nde 5-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve genç yeteneklerin eserlerini sanatseverlere sergilediği fuar, sanat belleğine katkı sağlayarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış ünlü ressamların eserlerinin sanatseverlerle buluşacak olduğu fuarda, çeşitli sanat atölyeleri ve sergiler gerçekleştirilip söyleşiler, paneller ve konserler düzenlenecek. Fuarda yurtiçi ve yurtdışından sanatçıların resim, heykel, seramik, özgün baskı, video sanatı gibi çağdaş sanatın farklı dallarından bin 500’e yakın eseri, 35 sanat galerisinin katılımıyla sanatseverlerle buluşacak.

4 gün boyunca söyleşilerden panellere, resimlerden heykellere ve dijital sanata kadar birçok eserin sergileneceği fuarın açılışında konuşan Başkan Seçer, Mersin’in enerjisinin çok yüksek ve insanlarının mutlu olduğunu söyledi. Mersin’in çalışan üreten bir kent olduğunu belirten Seçer, “‘Çağdaş bir kent, Mustafa Kemal’in kenti’ diyoruz bu kente, cumhuriyetin kenti. Böyle bir kentte de kültürün, sanatın her geçen gün daha yükselmesi, daha ileriye gitmesinden doğal bir şey olamaz” dedi.

“Kültüre ve sanata ayrı bir önem verdik”

Mersin gibi kozmopolit bir kentte toplumun gelişmesi için sanatsal faaliyetlere öncülük ettiklerini söyleyen Seçer, “31 Mart 2025 yılında 6 yıl bitecek. Bu 6 yıllık süre içerisinde biz bu anlayış ve değerlendirmelerle kültüre ve sanata ayrı bir önem verdik. Sivil toplumla iş birliği yapmanın önemini bildiğimiz için bu alanda da işbirliklerine son derece önem veriyoruz” diye konuştu.

“Mersin’de kültür ve sanat faaliyetlerini, alanında uzman kişiler belirliyor”

Kültür ve sanat alanında yapılacak olan her faaliyete kentlinin kendisinin karar vermesi adına Mersin’e Değer Katanlar Kurulu’nu (MEDEKA) kurduklarını belirten Seçer, kurul içerisinde de 12 alt kurul kurduklarını ifade etti. Seçer, “Son 6 yılda Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği tüm kültürel ve sanatsal faaliyetleri, konusunda otorite, uzman, bu kentte yaşayan insanlar belirledi. Etkinliklerimizden, festivallerimize kadar belediyemizin verdiği Roman ödülüne kadar her şeyi bu kurul belirliyor. Biz bu konuyu önemsiyoruz” diye konuştu.

“Kültür ve sanatın her zaman destekçisi olacağız”

Büyükşehir olarak sanat alanında birçok ilki gerçekleştirdiklerine değinen Seçer, “Birçok ilk, birçok yeni çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kentimizde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçi olacağız” şeklinde konuştu.