Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 8.’si düzenlenen 'Mersin Kitap Fuarı'nda kitapseverler ve yazarlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer, fuarda özellikle gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Seçer’e stant ziyaretlerinde kitap hediye edildi. Kitap Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Kitap fuarları kentimizde önemli bir etkinlik. Yenişehir Fuar Merkezinde bu her yıl yapılıyor. Oldukça da ilgi görüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de standı var. Burada 16 yazarın 19 ayrı eseri var” dedi.



“Kent; aydın, kendini eğiten ve okuyan bir kent”

Mersin’in bir öğrenci kenti olduğunun vurgusunu yapan Başkan Seçer, “Hep bunun iddiasını ortaya koyuyoruz. Kent; aydın bir kent, kendini eğiten bir kent, okuyan bir kent. O anlamda da kitap fuarının Mersin’de olması son derece önemli. Kitap, kitap okuma; evrensel anlamda bütün toplumların önem vermesi gereken bir konu. Türk toplumu bu konuda biraz sıkıntılı. Dünyaya baktığınız zaman sosyo-kültürel olarak durumumuza, kitap okuma oranımıza, gelişmiş ülkelere göre çok daha gerilerdeyiz. Toplumumuzda belki yeni jenerasyonlarda iyi noktalara gelebileceğini düşünüyoruz. Bu bir dilek, temenni ama biz de ülkeyi yönetenler olarak, yerel yönetimler ya da merkezi hükümet uygulayacağı politikalarda, yapacağı projeksiyonlarda yeni jenerasyonları, gençleri kitap okumaya yöneltmesi gerekiyor. Bu eğitim, bu alışkanlık ailede başlıyor, okulda devam ediyor” diye konuştu.

Fuarda binlerce yazarın, binlerce eserinin kitapseverlerle buluştuğundan da bahseden Seçer, “Farklı yayınevleri var. Son derece de ilgi görüyor. Biz belediye olarak özellikle öğrencilerimizin fuarları takip etmesi, burada okuma farkındalığını alması, öğrenmesi için de fuarı düzenleyenlerle işbirliği halinde çocuklarımızın ulaşımını sağlayarak, öğrencileri buraya getiriyoruz. Bu yıl da oldukça keyifli, son derece kalabalık ve enerjisi yüksek bir fuar oluyor. Her yıl daha da zenginleşerek bu tip fuarların kentimizde olmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Çocuklarımıza demokrasi bilincini aşılamak ve kent yönetimine dahil etmek için Çocuk Meclisini kuruyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer fuarda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Büyükşehir’de Söz Küçüğün’ projesi ile hayata geçirilecek ‘Çocuk Meclisi’ ile ilgili kurulan standı ziyaret etti. Stantta Çocuk Meclisi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, Çocuk Meclisi ile ilgili çağrıda bulunup, duyurusunu yaptı. Seçer; parlamenter sistem, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel unsurlarından birinin mutlaka seçmen olduğunu ifade ederek, “Seçmenin olmadığı bir yerde demokrasiden söz edemezsiniz. Oy kullanma hakkının, yani fikrini oyuyla beyan etmenin olmadığı bir ortamda demokrasiden bahsedemezsiniz. Bu yaşta çocuklarımıza demokrasi bilincinin aşılanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Onun için de Çocuk Meclisi kuruyoruz. Kente dair fikirlerini konuşmaları, kentin yönetimine dâhil olmaları için bunu oluşturuyoruz. Bunu Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz yapıyor. Çocuklarımıza buradan duyuru yapalım; 25 Ekim’e kadar ‘cocukmeclisi.mersin.bel.tr’ adresinden müracaatlarını yapabilirler, Çocuk Meclisine üye olabilirler” şeklinde konuştu.



Büyükşehir, ‘Mersin Kent Kitaplığı’ kitapları ile fuarda yerini aldı

14-22 Ekim tarihleri arasında Yenişehir Fuar Merkezinde açık olacak 'Mersin Kitap Fuarı', Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında stant açıyor. Yazarlar; Büyükşehir Belediyesinin Mersin Kent Kitaplığı tarafından basılan kitaplarını imzalayıp, katılımcılara hediye ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Kitaplığı tarafından basımı yapılan 16 yazarın 19 farklı eseri ile fuarda yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kitapseverlere, Mersin Kent Kitaplığının kitapları ücretsiz olarak hediye ediliyor.