Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçel TV, Kanal 33, HRT TV, Sun RTV ve Koza TV ekranlarında yayınlanan ‘Vizyoner Başkan Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu.

Programda geride bıraktığı yaklaşık 4 yıllık görev süresi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Büyükşehir’in güçlü bir mali disipline sahip olduğunu belirterek, “Biz, yatırım programlarını yüzde 90’ının üzerinde gerçekleştiriyoruz. Mersin’e layık temiz ve kaliteli iş yapıyoruz. Evladiyelik işler yapıyoruz” dedi.

Mersin’e kazandırdığı en önemli projeyi anlatan Seçer, “Bu kente huzuru getirdim. Benim en büyük projem bu. Bunu da bitirdim. Bu kent huzurlu” dedi. Belediye olarak haksız suçlamalara maruz kaldıklarını belirten Başkan Seçer, bu konuda dik durduklarını söyleyerek, “Biz, ‘Bu ülkeyi seviyoruz’ deyip soymuyoruz, soyanların karşısında dururuz” vurgusu yaptı.

“Kafalar Değişince Ne Çok Şey Değişti” mottosunu değerlendiren Başkan Seçer, “Kafalar değişince yollar daha güzel oldu, israf ve kayırmacılık ortadan kalktı, insanlar huzur içerisinde çalışıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçel TV, Kanal 33, HRT TV, Sun RTV ve Koza TV ekranlarında yayınlanan ‘Vizyoner Başkan Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Seçer, gazetecilerin sorularını yanıtladığı programda, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlattı. Hizmetlerinde seçime değil halka yatırım yaptıklarını ifade eden Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali yapısıyla 2023’e aslanlar gibi girdi” dedi.

Mersin’in kozmopolit yapısını vurgulayan Seçer, Türkiye’nin stratejik kentlerinin başında geldiğini söyledi. 13 ilçeye eşit ve adil hizmet götürdüklerini belirten Seçer, göreve geldiği ilk günlerde öncelikli olarak sosyal politikaları başlattıklarını anımsattı. Halk Kart, Mahalle Mutfakları gibi projeleri hemen başlattıklarını ifade eden Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerini de daha istikrarlı bir yapıya getirdiklerini ve öğrenci sayısının 1800’lerden 6 bin 500 öğrenciye yükselttiklerini açıkladı. Öğrenim yardımı alan öğrenci sayısını da yükselttiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Bir hizmeti başlatmak başka bir şey, bir hizmeti başlatıp onu zenginleştirmek ve etkin sonuç almak çok farklı bir şey. Onun için Mersin Büyükşehir Belediyesi sonuç alıcı iş yapar, kaynak israfı yapmaz, önce vatandaşının taleplerine cevap verir. Mersin Büyükşehir Belediyesi seçim için proje ortaya koymaz” diye konuştu.

2023 yılı sonuna kadar çalışma programının belli olduğunu belirten Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet konusunda iyi bir yolda ilerlediğini vurgulayarak, belediyenin mali yapısının güçlü olduğunu ifade etti. Seçer, projeleri de seçim için değil, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini söyledi. Mersin’in konumu ve yapısı itibariyle Türkiye’nin en önemli kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Seçer, “Burada yönetici olmak sorumluluk ister, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Tek tipçi bir adam burada belediye başkanlığı yapamaz. Herkese daha farklı bakacak, herkesi buluşturabilecek, herkese huzur ve birlik dilini kullanacak biri gerek” diye konuştu.

Mersin’e kazandırdığı en önemli projenin “kentin huzuru” olduğunu anlatan Başkan Seçer, “Benim en büyük projem bu. Bunu da bitirdim. Bu kent huzurlu” dedi. Mersin’in her karış toprağında huzurun yaşandığını ifade eden Seçer, etrafında koruma ordusu olmadan gayet rahat bir şekilde kentin her bölgesinde gezebildiğini söyledi. Seçer, “Bundan daha büyük bir mutluluk mu olur? Bundan daha büyük bir huzur mu olur” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde hiçbir zaman ayrım yapmadığını, adil ve eşit bir şekilde Mersin’e en değerli hizmetleri kazandırma çabası içerisinde olduğunu belirten Başkan Seçer, son dönemlerde belediyeye yönelik suçlamaları da eleştirdi. Seçer, “Ankara siyasetinden geldim ve Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Görevimin başındayım. Görevimi yapıyorum. Bana, belediyeme siyaseten yapılmış her türlü tuzağı, provokasyonu, oyunu, tezgahı bozacak güçte, liyakatte ve kararlılıktayım. Ben, hem şahsımın hem belediyenin bu anlamda itibarını korumak zorundayım. Operasyonlar yapıldı. Şu anda yargı aşamasında, değerlendirme yapmak istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Ben halk karşısında sorumluyum. Kentte gerginlik yaratamam. Kan kusuyorum, kızılcık şerbeti içiyorum” dedi. “Bu devlet bizim, bu ülke bizim” vurgusu yapan Seçer, Kimse bizden daha fazla bu ülkeyi sevmiyor. Biz, ‘Bu ülkeyi seviyoruz’ deyip soymuyoruz, soyanların karşısında dururuz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı demokrasi anlayışı ile yönetildiğini söyleyen Başkan Seçer, her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi. Seçer, düzenledikleri “Sivil Toplum Buluşmaları” hakkında da bilgi verdi.

Yönetim olarak yatırım programlarını üstün körü bir şekilde yapmadıklarına da dikkat çeken Başkan Seçer, hangi bölgenin neye ihtiyacı oluğunun analizlerini yaptıklarını ve ona göre hizmet ürettiklerini söyledi. Başkan Seçer, “Bu anlamda da yaptığımız yatırımların, dokunduğumuz yerlerin tamamen taleplerden kaynaklı, gerçekten ihtiyaç olduğunu bilmenizi isterim” ifadesini kulandı.

Vatandaşla iç içe olduğunu söyleyen Seçer, Mersinlilerin huzuruna dikkat çekti. Seçer, “Bu saatten sonra mevcut belediye anlayışında bu belediye yıllarca yönetilir. Benim halkım feraset sahibidir, vefalıdır. Kimin ne yaptığını çok iyi bilir. Mersin halkı da ne yapacağını bilir. Allah nasip eder, partimiz der ki, ‘Başkanımız devam et’ çıkarız. Mersin halkı bizi bırakmaz, biz de onları bırakmayız. Onları seviyoruz. Onların da bizi sevdiğini, saydığını çok iyi biliyorum. Hangi siyasi gelenekten gelmiş olursa olsun, bu belediyecilik anlayışı oy alır. Bunu da burada söylüyorum. Tarihte beni halklı çıkaracak, görüşürüz önümüzdeki seçimlerde” diye konuştu.

Başkan Seçer, otobüs şoförü ihtiyaçlarının olduğunu çağrısı yaparak, bu konuda kadın adaylara pozitif ayrımcılık yaptıklarını da hatırlattı.

Projeleri kentin sosyoekonomik yapısına göre şekillendirdiklerini söyleyen Seçer, şimdiye kadar 4 bin 500 kişilik çıkan ‘1 Ekmek 1 Çorba’, 37 noktada hizmet veren ‘Mahalle Mutfakları’, ‘Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’, ‘Kıyafet Evi’, ‘Halk Kart’ gibi hem vatandaşın sofrasına hem de gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetlere çok önem verdiğini vurguladı. Küçük gibi görünen sosyal projelerin milyarlık yatırımlar kadar önemli olduğunu söyleyen Seçer, büyük çaplı projeleri de sürdüreceklerini belirterek, “Biz Metro da yapıyoruz. 3 battı çıktı, 1 alt geçit açtık. Şimdi Sayapark’ın oraya başlayacağız” dedi.

Bir yandan geçmiş dönemin borçlarını ödediklerini bir yandan da yatırımları durmadan hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi taş gibidir. Mersin Belediyesi, 2023’e aslanlar gibi girmiştir. Anamur’da ne yapacağı bellidir. Anamur’u ihya ettik. Anamurlulara helal hoş olsun. Gidin, Tarsus sokaklarını gezin. Yenişehir, Toroslar, Akdeniz burada. Yıllardır Çay, Çilek’e kim girdi, Vahap Seçer gelene kadar? 2’nci kata su çıkmıyordu. Ara sokaklar, ilçe belediyesinindir. Kim yaptı? Mut’un ve Toroslar’ın yollarını, köy yollarını kim yaptı? Bugüne kadar kimsenin gitmediği göç yollarını Vahap Seçer ve ekip arkadaşları yaptı mı yapmadı mı? Bunlardan bahsetsinler. Türkiye’nin gündemi; açlık, yol, hizmet, çocukların eğitimi” diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in öncülüğünde başarılı çalışmalara imza atılan kooperatif konusuna da değinen Başkan Seçer, kooperatif kurmanın kolay olduğunu ancak bu işin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Seçer, “Bunu sürdürmek kolay bir şey değil. Şimdi Meral Hanım bu işi gönülden yapıyor. Muazzam çalışmalar yapıyorlar. Burada önemli olan kooperatiften çok üreticilerin yararlanmasını sağlamak. Çok değerli kurumların da desteği oluyor. Zincir mağazalar var. Tabii ki çok farklı alanlarda çok daha iyi çalışmalar yapacaklardır” dedi. Başkan Seçer, kooperatifle ilgili konuşmasının devamında da Büyükşehir Belediyesi’nde kurdukları Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve kent genelinde kadının ekonomik durumuna katkı yapan üretici kadın stantları gibi çalışmaları anlattı.

Mersin’in tanıtımına fayda sağlayan kültürel ve sanatsal projelerin önemine de değinen Başkan Seçer, kente kazandırdıkları ulusal ve uluslararası festivaller hakkında bilgi verdi. Mersin’in her mevsim etkinlik iklimine sahip olduğunu da kaydeden Seçer, “Mersin, 12 ay sokakta yürünebilecek bir kent. 12 ay festival yapılabilir” dedi. Mersin’in öğrenci kenti olması için de büyük çaba sarf ettiklerini ve bu çabanın da karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Seçer, “Şimdi çocuk festivallerini başlatıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar, yaş almış yurttaşlar benim için vazgeçilmezler. Onları ayrı bir yere koyarım. Zamanımı da mesaimi de her şeyimi de onlara olabildiğince ayırırım” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yapılan etkinliklerin kurdukları ‘Etkinlik Komisyonu’ tarafından belirlendiğini dile getiren Başkan Seçer, bu çalışmalarda titiz davrandıklarını söyledi. Spor konusunda da yanı şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Seçer, amatör spor kulüpleri için de destekte bulunduklarını anımsattı. Seçer, MSK’nın ligde başarıdan başarıya koştuğunu vurgulayarak tüm gençleri de maçlara davet etti.

Muhtarlarla da gayet iyi ilişki içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Seçer, kendi görev alanlarıyla ilgili gelen talepleri yerine getirdiklerini ancak kendi sorumluluk alanlarında olmayan bölgeler için de çoğu kez çalışma yürüterek muhtarların taleplerine cevap olduklarını vurguladı. Seçer, “Benim görev alanım olmayan bölgelerde yapılan çalışmalarda sadece malzeme miktarını söyleyeyim size; 100 milyon liralık. Bunun işçiliği, yapımı vesaire de bir o kadar daha ekleyin. 3 sene 9 aylık sürede 200 milyona yakın çalışma yapılmış, emin olabilirsiniz. Bu da kayıtlarda görünen” dedi.

“Kafalar Değişince Ne Çok Şey Değişti” mottosuna yönelik gelen soruyu yanıtlayan Seçer, “Ben geldim memleketlim benden memnun. Allah razı olsun. Sokağa çıkıyorum, bunu görüyorum. Abarttığımı düşünen varsa sokak orada, Mersin halkı orada. İstatistik bilimine inanıyorlarsa çıksınlar, paralarını harcasınlar, anketleri görsünler. Ondan sonra görürler benim ne derece haklı ya da haksız olduğumu. Bu güzel bir söz. Benden daha iyisi gelir, bir kafa değişikliğidir. Ben de derim ki ‘Ya o kafa değişti, hakikaten iş daha da güzel oldu’. Ama aklı şeytanlıkta ise ’Efendim, Kafalar değişti de ne oldu? Bilmem ne oldu?’. Ne olmuş? Yollar daha güzel oldu, israf ortadan kalktı, kayırmacılık ortadan kalktı, insanlar huzur içerisinde çalışıyor. Gece, gündüz çalışan bir Belediye Başkanı var. Bizim aklımız başka yerlerde değil. Biz ‘Atatürkçüyüz’ diyoruz. Herkesi kapsıyoruz, kucaklıyoruz. Bu kafa değişikliğidir” diye konuştu.

İstiklal Caddesi 1.etap çalışmalarında yaşanan gecikmeye değinen Başkan Seçer, çalışmaların sürdüğü etapta tüm kurumlara ait ve üstelik kayıtta da olmayan alt yapıların görüldüğü, bunun da çalışmaları aksattığını ifade etti. Yağmur suyu ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını en iyi şekilde yaparak ilerlediklerini söyleyen Seçer, “Biz işimizi temiz ve kalıcı yapıyoruz. Yıllara sarih yapıyoruz. Evladiyelik deriz ya. Şehre bir hizmet yaptık kardeşim, evladiyelik. Torunlarımız o caddeyi kullansın, Avrupa'da olduğu gibi. Yoksa al asfaltı, iki tane direk koy, kendi siyasi görüşünü sembolize edecek totemler koy. ‘Ne güzel iş yaptım’. Boya, makyaj. ‘Akşam yattık, sabah makyaj yok Aman Allah'ım bu ne çirkinlik’. Olmaz ki böyle. Gayet güzel yapılıyor. Biraz gecikti, 2. etap daha hızlı olacak. Oradaki sıkıntıları gördük” dedi.

Yeni yıla yeni umutlarla giriş yaptıklarını da belirten Seçer, “2023 yılı içerisinde Mersin'e ne yapacaksam, programımı iyi yapacağım, daha ayakta ve daha zihinde olacağım. Bu kentte benim sorumluluklarım var” diye konuştu.