Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2 bin 438 üreticiye sera naylonu, sera ipi, mikrobiyal gübre ve yapışkan tuzak dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından Kazanlı’da gerçekleştirilen ‘Akdeniz İlçesi Örtü Altı Sebze Üreticilerine Zirai Malzeme Dağıtım Töreni’ne katılarak, bölge üreticileriyle buluştu. Belediye tarafından üreticilere yapılan tarımsal destekler hakkında bilgi veren Seçer, “Sera ipi, sera naylonu, mikrobiyal gübre, yapışkan tuzak dağıtımlarıyla, toplam 2 bin 438 üreticiye katkı yapıyoruz. Fide fidandan sera ipine, sera naylonu, yapışkan gibi birçok girdilere destek oluyoruz. Yine hayvancılığa önemli katkılar veriyoruz. Yaşanan ekonomik krize rağmen 3 yılda kent genelinde toplam 160 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduk. Tüm girdi maliyetleri büyük oranda artış göstermesine rağmen, üreticimizin yanında olmak için desteklerimizi kesintisiz devam ettirdik” dedi.

Üreticiliğin zor bir iş olduğundan söz eden Seçer, “Aile işletmelerimize destek yapacağımız Kazanlı, bir üretim bölgesi. Burada örtü altı yetiştiricilik yapılıyor. Bu bölgeler sera bölgeleri. Turfanda sebze üretiliyor. Manava gittiğiniz zaman, burada üretilen sebzelerin raf değeri yüksektir ama üretimi zordur. İlk yatırım maliyetleri yüksektir. Onun için zor bir iş” ifadelerine yer verdi.



“Tarımsal destekleri bölgelerin özelliklerine göre belirliyoruz”

Tarımın ve hayvancılığın her kolunu desteklediklerini belirten Başkan Seçer, “Tarımsal destekleri, bölgelerin özelliklerine göre belirliyoruz. Bu destekleri küçük üretici, arkasında kendisine destek olan yerel bir gücün olduğunu bilsin diye yapıyoruz. Bu noktada bizim ana aktörlerimiz kadınlar. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılmasını istiyoruz. Evin geçimine katkı yapsınlar, ayakları üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar istiyoruz” diye konuştu.

Bulundukları bölgeye önemli hizmetler yaptıklarını kaydeden Seçer, “Bu bölgelerin ihtiyacı çok. Maalesef ihmal edilmiş bölgelerde, büyük sorunları kucağımızda bulduk. Açıkçası bu bölge de onlardan bir tanesi. Zaten onun için biz önce adalet diyoruz. Bu bölgelere, özellikle yolla ilgili son 1 yıl içinde çok önemli ve değerli çalışmalar yaptık. Çok kaliteli yollar yaptık buralarda. Yağmur suyu sistemi yapacağımız 50. Yıl ve 75. Caddeler var. MESKİ bu konuda çalışıyor. Projesini bitirir bitirmez gündeme alacağız” şeklinde konuştu.



“Sorunlu noktalarda yağmur suyu çalışmalarını bitirdik” ”

Başkan Seçer, bu bölgelere yapılan tarımsal destek ve yol çalışmalarının yanı sıra, altyapı hizmetlerine de ağırlık verdiklerini vurguladı. Geçmiş yıllarda Karacailyas’ta yaşanan yağmur suyu sorununu çözdüklerini hatırlatan Seçer, “Kentin tüm sorunlu noktalarında yağmur suyu çalışmalarını bitirdik. Karacailyas'ta da her yağmurda çok zarar veren büyük seller yaşanıyordu. O sıkıntıyı da zamanında bitirdik ve o günden bugüne her herhangi bir sorunumuz kalmadı. Ayrıca Kazanlı da dahil olmak üzere, içme suyu şebekelerinde muhtelif noktalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.

Bölgede gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Seçer, “Kazanlı’nın da içinde yer aldığı Homurlu ve Adanalıoğlu’nu ilgilendiren, yaklaşık 130-140 milyon lira maliyetli kanalizasyon projemiz hazır. Son aşamasına geldik. İnşallah en kısa sürede onun da inşaatına başlayacağız” dedi.



“Başkanımızın tarımsal kimliği bizim için ön planda”

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizim üretim alanlarımıza yapmış olduğu hizmetler gerçekten bizi gururlandırıyor. Onun tarımsal kimliği her zaman bizim için ön planda” ifadelerini kullandı.