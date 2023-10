Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘10. İnsan Kaynakları Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 500 kişinin katıldığı zirvede, ulusal ve uluslararası markalar ve profesyonel yöneticiler Çukurova iş dünyası ve öğrencilerle buluşarak, kurumsal ve profesyonel deneyimlerini aktardı. Zirvede ‘İK’nın En’leri Ödül Töreni’nde firmalara teşekkür plaketleri verildi.

“İyi bir insan kaynağınız varsa, belediye başkanı için sorun baştan halledilmiş oluyor”

Programın açılışında konuşan Başkan Seçer, bu yıl 10.’su gerçekleştirilen zirvenin, günümüzün gelişmelerine, sektöre, insan kaynaklarına, istihdama ve ekonomiye katkılarının tartışıldığı bir zirve olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 11 binin üzerinde insan kaynağına sahip şehirdeki tek kurum olduğunu söyleyen Seçer, bu tür kurumların en önemli iki desteğinin finans ve insan kaynağı olduğuna dikkat çekti. Başkan Seçer, “Belediyeler; siyasetin göbeği ve odağıdır. Oturduğumuz koltuk tamamen siyasi bir koltuk. Kentin belediye başkanıysanız alacağınız kararlarda siyaset etkilidir. Böyle bir durumda liyakatli bir insan kaynağı oluşturmak ve bunu bir kurallar silsilesi manzumesinde de yönetmek öyle kolay olmuyor. Bir belediyenin destek aldığı iki önemli bacağı vardır. Birincisi finans, ikincisi de insan kaynağı. İyi bir geliriniz ve iyi bir insan kaynağınız varsa, belediye başkanı için sorun baştan halledilmiş oluyor. Yaptığınız işler daha kaliteli, gözle görülür ve takdir edilir olur ve böylelikle başarılı bir belediye başkanı olma yolunda hızla devam edersiniz” dedi.

“Kariyer Merkezimiz karanlıkta yolunu bulamayana el feneri görevi görüyor”

Kariyer Merkezinin iş arayanlar için her derde deva bir kurum olarak görüldüğünü aktaran Başkan Seçer, “Kariyer Merkezi yararlı ve güzel işler yapıyor. Bir siyasi kurumda bu görevi yapmak da kolay değildir. Oranın kapısından her giren insan iş bulma umuduyla giriyor. Kariyer Merkezi her gelene, yolunu arayana, karanlıkta yolunu bulamayana el feneri görevi görüyor. Bu anlamda çok yararlı iş birlikleri, toplantılar ve çalışmalar yaptığını keyifle izliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesine personel alımında da hem kurumsallaşma hem markalaşma hem de bölümlere göre değişmek suretiyle, torpille eleman almaktan uzak bir ciddiyetle hareket ettiklerinin altını çizen Seçer şunları kaydetti: “Örneğin bizim ’Teksin’ birimimizde işe girmek için çok ciddi sınavlardan geçer, eğitim alırsınız. Çünkü önemlidir. O kişinin iletişim kurduğu insandır. En zor kesimle iletişim kuruyor. Ya da öğretmen; 350 öğretmenimiz, 7 bin öğrencimiz var. Biz eğitime çok destek veren ve çok bütçe ayıran bir belediyeyiz. Kesinlikle en iyi coğrafya öğretmeni, en iyi Türkçe öğretmeni olmalı. Onun için eğitim kurumlarımız her yıl üstün başarılar elde ediyor. Sanatçının torpillisi olur mu? Tiyatro sanatıyla uğraşan ya da kent orkestrasında gitar çalan, keman çalan bir insanın torpili olur mu? Bunlardan imtina ettiğimizi belirtmek isterim.”

Seçer, son olarak, “Markalaşma ve dijitalleşme günümüzün en moda terimleri. Bütün kurumların bunlara uyması gerekiyor. Eğer uymuyorsanız çağa da uymuyorsunuz. Çağda yürümüyorsanız duruyorsanız bile geri kalıyorsunuz. Dünya çok hızlı sürüyor, gidiyor” diye konuşarak zirvede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

“Amacımız istihdam ve girişimcilik gibi alanlarda kurumların ortak aklını bir araya getirmek”

Kariyer Merkezi Müdürü ve GİDERİK Başkanı Serkan Özada ise yakın zamanda hayata geçecek Kariyer Mersin projesinden söz ederek, “Amacımız istihdam, kariyer, mesleki eğitim, girişimcilik gibi alanlarda kurumların ortak aklını, deneyimini, bilgisini bir araya getirmek. Öğrencilerin, mezunların, gençlerin, akademik hayattan, öğrencilik hayatından iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştıracak politikaları izlemek adına da Kampüs Mersin projesini hazırladık. Bölgemizin girişimcilik ruhunu ayağa kaldırmak üzere Garaj Mersin projemizde de çalışmalarımız sürmektedir” şeklinde konuştu.

Zirvede yer alan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in ‘İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci’ üzerine konuşmasını da dinleyen Seçer, Dökmen’e teşekkür plaketi verdi.