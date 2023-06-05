Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ çerçevesinde düzenlenen ‘Temiz Akdeniz, Temiz Mersin Paneli’ ile ‘Temiz Akdeniz İçin Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı Kapanışı ve Faz 1 Uygulama Projesi’nin açılış lansmanına katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Seçer, Mersin, Hatay, Adana ve Antalya büyükşehir belediyeleri ve Mersin’de hizmet veren diğer belediyeler ile birlikte 2020 yılında başlayan çalışmalarda Susanoğlu’ndan Seyhan Nehrine kadar olan kısımda ortaya çıkan kirlilik, kirliliğin kaynakları, kirliliğin çeşitliliği ve çözüm yollarıyla ilgili önemli ve değerli bulguların elde edildiğini söyledi. Seçer, “Önemli bir emek içeren çalışmanın neticesinde ortaya çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hem Akdenizimizin, doğal olarak kıyılarımızın ve şehrimizin temiz olması için ödevimiz ne ise görevimiz ne ise biz bunları harfiyen yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Çevresel etkiler sadece Mersin’e tesir etmiyor, tüm dünyanın boğuştuğu konular”

Çevre kirliliğinin sadece Mersin’e özel değil, tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Çevre kirliliğinin nedeni ile oluşan nüfus artışı, sanayileşme, insanların refah düzeyi arttıkça ortaya çıkan yeni yaşam şekilleri, teknoloji geliştikçe ortaya çıkan çevresel etkiler sadece Mersin’e tesir etmiyor. Tüm dünyanın boğuştuğu konular ve bunlar neticesinde küresel iklim değişikliği, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı mahsurlar da tüm dünyanın boğuştuğu mücadele ettiği konular. Ama biz kendi bölgemize ve kurum olarak kendi yetki ve sorumluluk alanımızda katkı sunabiliriz. Bu realite ile bu çalışmaları yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Mersin Büyükşehir Belediyesinin işini ciddi ve iyi yaptığı kanaatinin kafalara yerleşmesini istiyorum”

Bu konuda farklı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bakanlık, bakanlığa bağlı kuruluşlar, üniversiteler gibi kuruluşlar olduğunu kaydeden Seçer, “Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da biz kendi bölgemizde bu anlamda çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddiyetle ve bilimin ışığında sürdürmeye devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ne yaptığımızı bilen, sonuca odaklı, sadece siyasetin gerçeği olan günü kurtarma, yasak savma, yapıyormuş gibi görünme değil. Hakikaten bizden sonra gelecek olan yöneticilere de ya da kadrolara da bir birikim ortaya koymak istiyoruz. Bu konuda da belediye başkanınız olarak, kamuoyunun sadece çevre bilinci, çevre kirliliği ile mücadelede değil, her konuda Mersin Büyükşehir Belediyesinin işini ciddi ve iyi yaptığı kanaatinin kafalara yerleşmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Çevre bilincinin aşılanması, arttırılması ve bu hassasiyetinin toplumlara aktarılması için önemli çalışmalar yapıyoruz”

Mersin’in iklim değişikliğinden Doğu Akdeniz Havzası olarak yoğun etkilenecek bölgeler arasında ilk sıralarda olduğunu ve çok hassas bir bölgede yer aldığını dile getiren Başkan Seçer, “Son zamanlarda yağış rejimindeki olası dışı yağışlar, bunların sele dönüşmesi, orman yangınları, aşırı kuraklık, aşırı sıcaklık, bahsettiğiniz çevre faktörleri, onların ortaya çıkarttığı iklim değişikliği ve sonuç itibarıyla da yoğun olumsuzluklar var. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevre bilincinin aşılanması, arttırılması, bunun hassasiyetinin toplumlara aktarılması için önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“İklim ve iklim değişikliği temalı Bilim Merkezi kuruyoruz”

Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de MESKİ başta olmak üzere tüm bağlı kuruluşlarda bu yönde çok önemli ve değerli çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Seçer, şöyle devam etti; "Anaokulları ile ilkokullarda yaklaşık olarak 32 bin öğrenciye, bu sadece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, hocalarımızın da katkısıyla bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Yine MESKİ’nin yaptığı çalışmalarda su, suyun değeri, çevre, çevre kirliliği, bu konularla ilgili de yine ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyoruz. Türkiye’nin bir ilkini gerçekleştiriyoruz. İklim ve iklim değişikliği temalı bilim merkezi kuruyoruz. Çok yakın bir zamanda da hep beraber orayı toplumun hizmetine alacağız. Eğitimi çocuk yaşta, çocukların dimağlarına bazı konuları bazı farkındalıkları hassasiyeti derj eder, oraya kazırsak o çocuk ömür boyu o bilinçle yaşar ve toplum bu şekilde dönüşür.”

“Çevre bu kadar sorumsuzca kirletilmezse ortalık kirli olmaz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin temiz tutulması ve kirletilmemesi için gayret sarf ettiklerini söyleyen Seçer, “Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Eğitiminden, ortaya çıkan kirliliğin yok edilmesine, bertarafına, sokakların temiz olmasına kadar her konuda katkı sunmaya çalışıyoruz. Belediye çalışanları; biz insanların bilinçsizlikten, eğitimsizlikten, alışkanlıklardan doğan çevreyi kirletme olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için sabahın kör karanlığında çalışmaya başlıyor. Vatandaşlarının bunu görmelerini istiyorum. Eğer çevre bu kadar sorumsuzca kirletilmezse, elindeki plastik şişe dere yatağına, denize bırakılmazsa ortalık kirli olmaz. Denizlerde, akarsularda kirlilik olmaz, mikro plastik olmaz, insan sağlığına tesir eden olumsuzluklar ortaya çıkmaz” diye konuştu.

“Herkes bilinçli olursa pırıl pırıl bir çevrede yaşarız”

Araç sürücülerinin refüjlere attığı atıkların önemli bir görüntü ve çevre kirliliği oluşturduğunu kaydeden Seçer, “Bu eğitimli bir toplumda olmaz. Farkındalık oluşturmuş; çocuk yaştan okullarda, ailede, iş yerinde insanın eğitim alabileceği her noktasında bu farkındalık oluşmuşsa çevre bu kadar kirli olmaz. Herkesin bu bilinçte olması lazım, bunları görmemiz lazım. O zaman pırıl pırıl bir çevrede yaşarız” ifadelerini kullandı.

“Bir toplum sorunları halının altına süpürerek ne kadar yaşayabilir”

Sinekle mücadele için önemli bütçeler harcandığına değinen Başkan Seçer, sineğin hızla üremesine yine su birikintilerinin ve bırakılan çöplerin sebep olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti; “Nedeni yine insanoğlu, çevre kirliliği, çöp, su birikintileri ve kanalizasyonlar. Gidin bakın birçok apartmanın bodrum katına giremezsiniz. Apartman çökecek, temeli çürümüş. Herkes kayıtsız kalıyor. Kurumlar da kayıtsız kalıyor ya da yapılan yasal düzenlemeler, müeyyideler caydırıcı değil. Bir toplum sorunları halının altına süpürerek ne kadar yaşayabilir. Sonuçta kir birikir birikir kaya gibi sertleşir halının altından çıkartamazsınız. Bunları toplum önünde sürekli konuşmamız lazım.”

Başkan Seçer, göreve geldiklerinde yaptıkları katı atık aktarma istasyonları ile batı ilçelerindeki vahşi depolanma yöntemine son verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Her yıl kesemizden milyonlarca lira taşımaya gidiyor. Vahşi depolama olmaz dedik. Gilindire Mağarasının yolu üzerinde naylon parçacıkları havalarda uçuşuyordu. Ortadan kaldırdık, orayı ıslah ettik. Silifke Bertaraf Tesislerine taşıyoruz. Yılda onlarca milyon pahasına bedel ödüyoruz, oradan çöpleri taşıtıyoruz, vahşi depolama olmasın, çevreye, yeraltı sularına, etrafa, ormana, doğal hayata verilecek zararın ortadan kaldırmak için bunları yapıyoruz. Dediğim gibi Türkiye’de işler kolay yürümüyor."

“Sadece fosil yakıtları tüketmeyelim”

Başkan Seçer, bisiklet yollarına önem verdiklerini ve şimdiye kadar 100 kilometrenin üzerinde bisiklet yolu yaptıklarını belirterek, “Sadece fosil yakıtları tüketmeyelim, bisikletle ulaşım sağlayalım, ekonomik olarak bu daha uygun değil, çevre ve toplum sağlığı açısından da. Egzozu yok bisikletin diğer taraftan insanlara fiziksel olarak da yararlı. En azından spor yapma imkânınız oluyor” dedi. Doğalgazlı çevre dostu CNG’li otobüslerden de bahseden Seçer, toplam 272 sarı limona, Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları da eklendiğinde yaklaşık olarak 30 milyon avro harcandığını söyledi. Seçer, “272 adet. Bunların 205 tanesi CNG’li, 12 metrelik büyük ya da daha uzun körüklü dediğimiz araçlar yaklaşık olarak geri kalan kısmı 67 tane olan kısmı da kısa dorse. Ama son teknoloji yeni nesil motorlarla dizel otobüsler oldu” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde sıfır atık sistemi uygulandığını, çevre bilinci ve duyarlılığının sadece Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Seçer, “Temiz Akdeniz projesinde olduğu gibi başta üniversitelerimizle ve diğer kamu kurumları ya da STK’larla olan iş birliğimiz bizim için son derece önemlidir. Biz kurum olarak, bir arada olursak daha iyi neticeler alabileceğimizi inanıyoruz. Burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nden çok değerli hocalarımız var, Çevre İl Müdürlüğümüzden, Sahil Güvenlik’ten çok değerli kamu çalışanlarımız var. Bizimle yaptıkları iş birliğinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından panelistlere hediye takdiminde bulundu.