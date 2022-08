Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle ve esnaf gezilerine devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesinin Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallelerine giderek, mahalle halkı ve esnafla bir araya gelen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere yapılan yolu inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle ve esnaf gezilerine devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesinin Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallelerine giderek, mahalle halkı ve esnafla bir araya gelen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere yapılan yolu inceledi.

Başkan Seçer’e mahalle ile esnaf ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile muhtarlar eşlik etti. Vatandaşların ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, kahvehanede oturan vatandaştan iş yerlerindeki esnafa kadar herkesle selamlaştı, sohbet etti. Göreve geldiği günden bu yana bu bölgede toplam 22 bin 553 ton sıcak asfalt döküldüğünü söyleyen Seçer, yapılan asfalt çalışmalarını inceledi ve hiçbir yere ayrımcılık yapmadan hizmet götürdüklerini ifade etti. Mahalle ve esnaf ziyaretinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı da yapıldı.

3 mahalle muhtarı da yaptıkları konuşmalarda Başkan Seçer’e, mahallelerinde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, 3 buçuk yıldır çok güzel hizmet aldıklarını söyledi. Muhtarlar teşekkürlerini iletip, taleplerini sıraladı. 31 Mart 2019’da göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, “O günden bugüne Adanalıoğlu için 22 bin 553 ton sıcak asfalt kullanmışız. Bunun yaklaşık 18 bin tonu 2022 yılı içinde. İnanın iyi bir belediye başkanınız var, işini biliyor ve kaliteli yapıyor. Asfaltın kalitesini gördüm. Zaten yaptığımız yol çalışmaları sadece Mersin’de değil, tüm Türkiye’de konuşuluyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki, çok kaliteli yollar yapıyoruz. Hiç günü kurtarmak, yasak savmak adına değil. Şehrin merkezinde ne yapılıyorsa, buraya da o yapılıyor. Bu önemli bir devrimdir” diye konuştu.



“Herkese adalet”

Hizmet yaparken hiçbir ayrımcılık yapmadıklarının da altını çizen Başkan Seçer, “Biz hizmeti yaparken zengin-yoksul ya da oy veren-vermeyen mahalle diye ayrım yapmıyoruz. Herkese adaletli hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Fakat, burası gibi, bugüne kadar hizmet görmemiş yerlere bazı ayrıcalıklar tanıyoruz. Çocuklar için, kadınlarımız için, ihtiyacı olan yurttaşımız için, engelli yurttaşımız için, yaşlı yurttaşımız için ayrımcılık yaparız. Ama diğer bütün alanlarda Allah şahittir, biz son derece vicdanı rahat yöneticileriz” ifadelerini kullandı.

2023 yılı programında GMK Adanalıoğlu Merkezi, Süleyman Demirel Caddesi’nde 3,5 kilometrelik bir yol çalışması yapacaklarını kaydeden Seçer, “Bu çalışma, programımızda var. 2 bin 580 metre uzunluğundaki Adanalıoğlu-Huzurkent arası bağlantı yolu da programımızda. Programa aldığımız her konuyu yaptık. Büyükşehir Belediyesinde bir devrim daha oldu. Halka yalan söylemek yok bizde. Ya yapacağız ya yapamayacağız. İkisinin arası yok. Maalesef bize birçok konuda adaletsiz davranılıyor. Fakat, biz bu adaletsizliklerin arkasına asla sığınmıyoruz. Tam tersine, yaşatılan bu sıkıntılara rağmen, hizmetlerimizi gerektiği gibi yerine getiriyoruz” dedi.



“Bizi kurtaracak olan eğitim. Onun için eğitime önem veriyoruz”

Çocukları, ülkeyi ve geleceği eğitimin kurtaracağından bahseden Seçer, “Bizi, çocuklarımızı, ülkemizi, geleceğimizi kurtaracak olan eğitim. Onun için eğitime önem veriyoruz. Dar gelirli aileler, çocuklarını özel bir eğitim kurumuna gönderse, bugünkü rayiçle herhalde 20-25 bin lira yıllık para ödeyecek. Bunu gördüğümüz için, kent genelinde ücretsiz kurs merkezleri açtık. Kazanlı bölgesinde de şu anda bir tane kurduk. Buradaki çocuklarımız için söylüyorum, Kazanlı'daki kurs merkezimize liselere geçiş sınavına hazırlanmak için gidebilirler. Üniversite sınavına hazırlanmak için de merkeze gelebilirler” şeklinde konuştu.

Okul servisi konusunda gelen soruya, Büyükşehir Belediyesi olarak okul servisi çıkarma imkanları olmadığını ifade ederek cevap veren Seçer, “Fakat, toplu taşıma araçlarımız için abonman çıkartan öğrenci 1 lira ödüyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Şimdi sarı otobüsler geldi. Türkiye'nin en lüks otobüs modelidir bu. Bu otobüslerden ay sonuna kadar 78 tane daha geliyor. Önceden teslim aldıklarımızla beraber, bu otobüslerin sayısı 272 oluyor ve Mersin'in 2029'a kadar otobüs ihtiyacı kalmıyor. Öğrencilerimiz de bunları kullanabilir, biz sefer sayılarını artırırız” diye konuştu.



“Hasta olduktan, karnım doymadıktan sonra yapılan yolun bir kıymeti yok”

İnsan odaklı hizmetlerin öneminden söz eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konularda hayata geçirilen hizmetlerden bahseden Seçer, “Ben bu yoldan, asfalttan daha çok, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düşünürüm. Hasta, bakıma muhtaç, yoksul vatandaşlarımız bize müracaat etsin. Evde bakım, evde sağlık, temizlik gibi hizmetlerimizden faydalanın. Bizim ekiplerimiz gelir yapar. Muhtarlarımızla direkt temas kurun, ekiplerimiz gelirler. Sıcak yemeği de gelir, bakımı da gelir, yardımı da gelir, her türlü desteği gelir. Bunu önemsiyorum. Sizden de bunu istiyorum Başkan olarak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tarımsal desteklere de değinen Seçer, her bölgenin ihtiyacı doğrultusunda destekte bulunduklarını belirterek, “Tarımsal konularda her bölgenin kendine ait özelliği var. Burası sera bölgesi. 23 Ağustos’ta 2 bin 438 üreticiye sera naylonu, sera ipi, yapışkan tuzak ve mikrobiyal gübre desteğinin dağıtımını yapacağız. 5 dekarın altında serası olan üreticilerimize bu tarımsal destekleri yapabiliyoruz. Hayvancılık projeleri de öyle, fide-fidan desteği de öyle” dedi.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından vatandaşlar söz alarak sorunlarını aktardılar. Tek tek bütün sorulara yanıt veren Seçer, bölgede yaşanan su kesintisi hakkında, “Tarsus’tan gelen su, Mersin’in yüzde 85’ini besliyor. İnşallah Pamukluk Barajı'nın da devreye girmesiyle çok daha fazla su olacak ve bu su fiyatlarını da ucuzlatacak” diye konuştu.



“İçme suyu sulamada kullanılmamalı”

Suda kademe konusuna da değinen Seçer, vatandaşları konu hakkında bilgilendirirken, “Su değerli, MESKİ suyu ne için veriyor? İçin, yıkanın, çamaşırlarınızı, bulaşıklarınızı yıkayın diye. Fakat bu içme suyu, sulamada kullanılırsa susuz kalıyoruz. Kırsal alanlarda vatandaşlar su parasına dörtte bir fiyat ödüyorlar. Bazıları suyu ucuz bulunca, sulamada da kullanıyor. Bu doğru bir şey değil. Öbür tarafta adam içmek için su bulamıyor, kadıncağız çamaşır yıkamak için su bulamıyor. Onun için kademe uygulaması var. Çünkü kademe arttığında fatura artar ve böylece ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçilmiş olur. Peki ilk kademeyi niye 15 olarak belirledik? 4 kişilik bir ailenin aylık su kullanımı en fazla 12 metreküptür. Biz 3 metreküp de üzerine ekledik ve ilk kademeyi 15 metreküpe çıkardık” dedi.

Homurlu kanalizasyon projesi konusundaki soruya da yanıt veren Seçer, “Biz buranın projesini bitirdik. Avrupa Birliği, FRIT II çerçevesinde 7 milyon Euro, yani yaklaşık 120-130 milyon lira tutarında bir proje. Bu bir hibe projesi. Bunların hepsinin ön mutabakatını yaptık. Şu anda prosedür devam ediyor. Aynı çerçevede Mezitli'nin içme suyu sorunu vardı, 17 milyon Euro maliyetli bir iş. Bu hafta ihale ilanına çıktık. Bir de 15 milyon Euro’luk Tömük’te yine kanalizasyon projemiz var. Homurlu ve Tömük 2 ayrı proje. Toplam 39 milyon kredi bulduk ki, bunun yaklaşık 25 milyonu hibe. Bu projeler bu çerçevede yapılacak” ifadelerini kullandı.