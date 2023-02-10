Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkileyen felaketin 5. gününde de Hatay’a giderek depremzedelerin acısını paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkileyen felaketin 5. gününde de Hatay’a giderek depremzedelerin acısını paylaştı.

İlk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş ile bir araya gelen Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir olarak her daim yanlarında olduklarını ve yaşananların üstesinden birlikte geleceklerini vurguladı.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan ve onları dinleyen Başkan Seçer, yaşanan acı felaketin ilk gününden itibaren canla başla depremzedeler için çalışmalar yürüten gönüllüler ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Seçer, Hatay’da çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile bir araya gelerek, yapılan destekler hakkında bilgi aldı.

Seçer, Koordinasyon Merkezindeki çalışmaları yerinde gördü

Başkan Seçer daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da kurulan Koordinasyon Merkezini ziyaret edip, yürütülen destek çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başkan Seçer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı İbrahim Zengin eşlik etti.