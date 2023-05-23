Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi’nde devam eden 2. etap çalışmaları inceledi, esnafla bir araya geldi.

Temasları sırasında Başkan Seçer’e 2. etap çalışmaları için teşekkür eden bir vatandaş, “Kaldırım için teşekkür ediyoruz. Çok mükemmel, lüks bir görünüm oldu” ifadelerini kullanarak, memnuniyetini dile getirdi. Hem hayata geçirilen çalışmaları inceleyen hem esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen hem de vatandaşla bir araya gelen Başkan Seçer’e, İstiklal Caddesi esnafı büyük ilgi gösterdi. Seçer, vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepleri de bürokratlarına not aldırdı.