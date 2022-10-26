Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

MSK Başkanı Özgür Timur ve yönetim kurulunun da katıldığı programda, takım oyuncuları Başkan Seçer’e ‘33’ numaralı ve imzalı forma ile plaket hediye etti. Basketbol branşının ve seyircisinin çok farklı olduğuna dikkat çeken Seçer, bu tespitten yola çıkarak, her şeyiyle örnek olan ve müsabakaları zevkle izlenen bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

60 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı bir kent olan Mersin’in demografisinin, basketbol maçlarını izlemeye uygun olduğuna dikkat çeken Seçer, bu genç nüfusun salona gelerek renk katmalarını ve kente enerji yaymalarını arzu ettiğini belirtti.

“Bizim amacımız, hakikaten çağdaş anlayışta bir takım olma”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kalıcı olmasını ve bunun için de ileriye yönelik yatırım yaptıklarını söyleyen Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sürekli yaşasın. Ben bu kulübü başkan olarak da destekliyorum, Mersin’de yaşayan bir birey olarak da destekliyorum. Çünkü kulübün felsefesini oluşturanlardan biri benim. Onu iyi bildiğim için bana çok güven veriyor, çok cazip geliyor. Onun için sizi çok destekliyorum” dedi.

İlk maçların önemli olduğunu, ancak sonrasının daha da önemli olduğunu kaydederek, bundan sonra maçlara geleceğini ve destek vereceğini ifade eden Seçer, “Bazen uyuşmazlık, hocadan kaynaklı veya oyuncuların bireysel anlamdaki sorunları nedeniyle lige kötü başlarsınız, düzeltene kadar da ligin sonuna gelmiş olursunuz. Ama bazen de zirveye hemen ulaşırsınız, fakat zirvede kalmanın da zor tarafları var, kontrol altında tutmak lazım. Takımımız ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrıldı. İnşallah kendi evimizde yapacağımız 4. maçı da kazanarak rahatlayacağız. Bu haftaki maça ben de geleceğim ve ellerim patlayana kadar sizi alkışlayacağım” şeklinde konuştu.