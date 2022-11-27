Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde eğitimli Mersinlilerin olmasını çok istediğini belirterek, "Eğitim merkezlerimizin temel amacı, eğitimde fırsat eşitliğidir. Onun için kent genelinde 17 ayrı noktada, dezavantajlı ailelerimizin yaşadığı yerlerde açtık” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen ‘Öğretmenler Günü Etkinliği’ne katıldı. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri öğretmenleri, öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı etkinlik, Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, öğrenmenin yaşı olmadığını ve hayat boyu devam ettiğini belirtti. Öğrenilen şeylerin bir süre sonra topluma ve gelecek kuşaklara yansıtıldığını ifade eden Seçer, “Eğitimli toplumda yaşamak, eğitimli toplumda olmak insanı mutlu kılar, huzurlu kılar. Eğitimli toplum yasalara ve kurallara riayet eder. Kimse haksızlık, hukuksuzluk yapmaz. Bunlar eğitimle olur” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim veren öğretmenlere seslenen Seçer, “Benim sizlerden istediğim; öğrencilerimize öğretimden önce eğitim vermeniz. Bize inanın, kendinizi güvende hissedin ki, o duyguları öğrencilerinize de yansıtın” diye konuştu.

Vatanını ve milletini gerçekten seven insanların, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, kamu malını israf etmeyen, yetim hakkını kimseye ne yediren ne yiyen, gelecek kuşakları düşünen, insanlık için hizmet eden insanlar olduğunu kaydeden Seçer, “Çocuklarımıza ideolojik olarak yaklaşmayın. Bizim belirli temel ilkelerimiz var, çizgilerimiz var. Bir tanesi tartışmasız laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk’tür, bayrağımızdır ve vatanımızdır. Bizim için gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.

“Eğitimsiz toplumların dünyayla rekabet etme şansı yok”

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin eğitime bağlı olduğunu vurgulayan Seçer, eğitimli toplumların, sorunların üstesinden gelme noktasında, cahil toplumlara göre daha avantajlı olduğunu vurguladı. Eğitimsiz toplumların, dünyayla rekabet etme şanslarının da olmadığını ve hep yönetilen olduklarını belirten Seçer, şöyle devam etti; "Biz kimseyi yönetmeyelim ama yönetilmeyelim de. Tam bağımsız bir ülkede yaşayalım. Emin olabilirsiniz ki, Türkiye bugünden çok daha güzel olur. Hiç merak etmeyin; dünyada

gelişmiş demokrasilerde, gelişmiş toplumlarda hiçbir şey gelişmiş ulusların kucağına kimse tarafından verilmedi. Ama bizim bir şansımız vardı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi ulusal bir kahramanımız sayesinde, bugün çok önemli değerlere kavuştuk.”

“Öğretmenlik bir meslek değil, sevgi işi”

Mersin’de 17 merkezde, 374 öğretmenle 6 bin 500 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiklerinin altını çizen Seçer, “Sizler önemli bir görev yapıyorsunuz. Öğretmenlik bir meslek değil. Öğretmenlik sevgi işi. Belediye başkanlığı gibi. İkisi de topluma hizmet ediyor. Aslında belediye başkanı da gelecek kuşaklara yaşayacakları dünyayı tesis ediyor, kenti hazır ediyor ya da kötü bir miras bırakıyor ama öğretmenlerimiz de öyle. Bu nedenle kendinizi önemli hissedin” dedi.

“Bizim amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini tesis etmek”

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerine gelen çocukların ailelerinin, geliri yüksek aileler olmadığını, orta-alt ya da alt geliri olan aileler olduğunu dile getiren Seçer, “Zaten bu eğitim merkezlerinin temel amacı, eğitimde fırsat eşitliğidir. Onun için kent genelinde 17 ayrı noktada açtık. Dezavantajlı ailelerimizin yaşadığı mahallelere dahi biz eğitim merkezlerimizi taşıyalım, çocuklarımız eğitim alsın, en iyi liseleri, en iyi üniversiteleri kazansın diye. Varlıklı ailelerin çocuklarının okuduğu yerlerde okumak, bu çocukların da hakkıdır. İşte eğitimde fırsat eşitliği bu” diye konuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde eğitimli Mersinlilerin olmasını çok istediğini de kaydeden Seçer, “Ben istiyorum ki Mersin, uluslararası arenada tanınan bir kent olsun. Bu da ancak iyi yetişmiş insanıyla olur, marka kent olma hüviyetiyle olur. Siz de Mersin’in marka kent olma hüviyetine çok önemli katkı yapıyorsunuz. Hep beraber ülkemize, insanlığa katkı sunmak için durmadan, yılmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer konuşmasının ardından, tüm öğretmenler adına Gizem Özel öğretmene hediye ve çiçek takdim etti.