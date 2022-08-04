Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde ve Habitat Derneği’nin destekleriyle, ’MERCEK Dijital Akademi’ çerçevesinde verilen ‘Dijital Beceri Geliştirme Programı’nın sertifika törenine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde ve Habitat Derneği’nin destekleriyle, ’MERCEK Dijital Akademi’ çerçevesinde verilen ‘Dijital Beceri Geliştirme Programı’nın sertifika törenine katıldı.

Programda konuşan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin sınırları içerisinde en büyük işveren konumunda olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 bin insanın çalıştığı bir kurum. Diğer kurumların yaşadığı sorunlar, önündeki engeller ne ise Mersin Büyükşehir Belediyesi de aynı sorunları yaşıyor. Sadece statü farkımız var. Ben bir kamu görevlisiyim, bir kamu kurumunu yönetiyorum. Ama 2 temel unsur, özel sektördeki gibi bende de önemli. Bir tanesi finans, ikincisi insan kaynağı. Eğer kurumu sağlıklı bir şekilde yönetecekseniz, bu 2 konu çok önemli. Çünkü finans hizmet için lazım, insan kaynağı bu finansı akıllı yönetmesi, doğru yatırımlar yapması, nihayetinde vatandaşa iyi hizmet katabilmesi için gerekli. Demek ki özel sektörden temelde bir farkımız yok ama statü olarak farklıyız. Bizlerde belediyeye, bazı alanlara, ihtiyaç duyduğumuz alanlara eleman sağlamaya çalışırken çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Nedir? Kaynakçı lazım, iyi kaynakçı olması gerekiyor, mühendis gerekiyor, iyi mühendis olması gerekiyor, yazılımcının iyi yazılımcı, musluk tamircisi, yol yapımcısı, aklınıza ne gelirse. Elbette istiyoruz tamamen kalifiye elemanlarla çalışalım. Peki bu mümkün mü? Maalesef çok mümkün değil. Eğitim sistemiyle bağlantılı bir durum” dedi.

“Uygulanan eğitim politikaları çok önemli”

Toplumları makro anlamda şekillendiren ve yönlendirenin merkezi yönetimin eğitim politikaları olduğunu dile getiren Seçer, “Eğitim çok önemli bir alandır, çok ideolojik bir alandır. Günümüzde ülkemizde ara elaman sıkıntısı var, teknik eleman sıkıntısı var. Gençlerin bu yönde eğitilmesi lazım ama maalesef Türkiye çok farklı bir eğitim sistemine doğru evrildi. Bunu görmek, kabul etmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Projelerimiz kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir olsun istiyoruz”

MERCEK hakkında da detaylı bilgiler veren Başkan Seçer şunları söyledi:

“MERCEK, Mersin’e iyi gelecek bir uygulama. Belirli, spesifik alanlarda kurslarımız var. Orada meslek edinebiliyor gençlerimiz ya da mesleklerini geliştirebiliyorlar. Bugün sanıyorum 18-30 yaş grubunda 60 öğrencimize sertifika vereceğiz. Arzu ederiz bu sayı 120 olsun, 150 olsun, 250 olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesinin temel politikası; yaptığımız bütün uygulamalarda, projelerimiz kalıcı, istikrarlı, sürdürülebilir olsun ve sonuç alabilelim.”

“Mersin’e daha iyi hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladıkları protokolden ve gerçekleştirilen sertifika töreninden de bahseden Seçer, “Nitelikli, eğitimli insanların Mersin’in sosyo-kültürel yapısını arttıracağını düşünüyorum. Yatırımcıların gelmesini arzu ederim, isterim. Burada değerli, önemli yatırımlar olsun. Mersin’in gerçekten dinamikleri hareketlensin, açığa çıksın. Neden Mersin daha büyümesin, daha tanınmasın? Sadece ülkemde değil, tüm dünyada. Mersin yeteri kadar tanınmıyor. Çok çaba sarf ediyoruz. Biz istiyoruz ki, Mersin’in değeri her yerde bilinsin. Mersin gelecek 10 yılların dünyada yükselen yıldızı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlerin bize görev verdiği süre içerisinde hizmetlerimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MTSO arasında MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde yürütülecek olan iş birliği protokolü imzalandı. Ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.