Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 2021-2022 sezonunda faal olan spor kulüplerine ‘Amatör Spora Desteksin Mersin’ mottosuyla düzenlenen, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Katkı Töreni’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda genç sporcuların alkışlarla karşıladığı Başkan Seçer, spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini belirterek, bu desteklerin süreceğini söyledi. Seçer: Salondaki sporcuları ve kulüp temsilcilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, öncelikle Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan terör saldırısını değerlendirerek, “Geçtiğimiz hafta Mersin bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize ve yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Mersin’in üzerinde oynanan oyunlar sonucu, sanki terörle iç içe olan ve hep çatışma yaşanan bir kent imajından kurtulmak için uzun yıllar mücadele ettik. Bir siyasetçi olarak ve bugünde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; Mersin’imiz üzerindeki bu yanlış anlamayı ortadan kaldıralım diye çok emek sarf ettim. Mersin; oynanan oyunlar, kurulan tezgahlar, provokasyonlar, ülkemiz üzerinde, hatta kent özelinde kurgu yapan bazı güç odaklarının, maalesef geçtiğimiz hafta hedefiydi. Fakat, Mersin emin ellerde. Çünkü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler Mersin’e Sahip Çıkın’ veciz sözünde olduğu gibi, Mersin’e hepimizin sahip çıkacağından ismim kadar eminim ve bunu hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

Bir toplum üzerinde kurgu yapanların hedefinde zayıf, temeli olmayan, kökleri olmayan olduğunu ifade eden Seçer, “Mersin’imize sahip çıkıyoruz. Sadece sporcularımıza değil, Mersin’imize sahip çıkıyoruz. Her yurttaşımıza ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. Mersin Türkiye’nin özeti. Türkiye demek Mersin demektir. Mersin çok daya iyi yerlerde olacak. Buradaki genç sporcularımız da bizlere katkı yapacak. Onun için bu katkıları, biz şimdi onlara yapıyoruz. Onlar da ülkemize daha sonra katkı yapsınlar diye. Bizim harcadığımız her kuruş, sizin kendi paranız” diye konuştu.

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini sık sık dile getirdiğini söyleyen Başkan Seçer, “Spor, beraberinde kardeşlik ve toplumlar arasında huzuru, barışı, kültür transferini getiriyor. Bu nedenle Mersin bir spor kenti olsun dedik. Küçük Türkiye diye tabir ettiğimiz Mersin’de bu mozaiği bir arada tutmak için, en önemli yapıştırıcı unsur spor, kültür ve sanat. Spor önemli, ama spor yapmak için de imkanlarınızın, altyapınızın olması lazım. Özellikle amatör spor kulüplerimizin katkıya, desteğe ihtiyacı var. Devlet, spora ve sporcuya katkı yapmak zorunda. Çünkü bu çocuklarımız, bizim yaptığımız bu katkılar sayesinde, Mersin’i ve Türkiye’yi dünyaya tanıtacak” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yanda spora ve sporcuya sundukları katkıları anlatan Başkan Seçer; Homurlu, Dikilitaş, Bekirde, Fındıkpınarı futbol sahalarını yenilediklerini söyledi. Macit Özcan Spor Kompleksi’nde bulunan sahanın tadilatını başlattıklarını da duyuran Başkan Seçer, “Orada futbol sahasını şu an amatör spor kulüpleri kullanamıyor. Orayı daha kullanışlı hale, tribünlerini daha kapasiteli hale getireceğiz ve amatör spor kulüplerinin, hatta profesyonel maçların yapılacağı bir saha haline kavuşturacağız. Yenişehir Spor Salonu’nu yenilemiştik ve orada hentbol müsabakalarını yapmıştık geçtiğimiz yıl” ifadelerini kullandı.

Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara 2020’de 570 bin, 2021’de 419 bin, bu yıl içerisinde de 1 milyon 148 bin lira ödül dağıttıklarını ifade eden Başkan Seçer, bugün düzenlenen törenin amacının ise, amatör spor kulüplerine katkı olduğunu hatırlattı. Başkan Seçer, “Buradaki amacımız sizlere katkı yapmak. 2020 yılında 875 bin lira bir katkımız olmuş kulüplerimize. 2021de 1 milyon 444 bin lira, bu yıl ise 219 kulübümüze toplamda 4 milyon 66 bin lira katkı yapıyoruz. Yani geçen yıla göre yüzde 181’lik bir artış. TÜİK’in enflasyon rakamlarından gidersek yanlış bir rakam elde edebiliriz. Başarınız için sizlere katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile geliştirilen bir projeye de değinen Başkan Seçer, “Dezavantajlı bölgelerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün göstereceği yerde, geniş bahçesi olan okulları seçerek spor salonları yapacağız. Şu anda Tarsus’ta başlıyoruz. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda spor salonu yapacağız ve 13 ilçemizde, spor anlamında dezavantajlı yerleri avantajlı duruma getireceğiz. Bu arada spor kurslarımız devam ediyor. Bu yıl 13 branşta 5 bin 331 kursiyer, bu kurslardan ücretsiz olarak faydalandı. Diğer taraftan, kırsal mahallelerden kız çocuklarımızı aldığımız, hem eğitimini-öğretimini üstlendiğimiz, hem de barınma imkanı sağladığımız, kursunu sağladığımız, yurdunu sağladığımız, yemesini, içmesini, yatmasını sağladığımız Kır Çiçekleri projemiz 50 öğrenci ile devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin de bilgisini paylaşan Başkan Seçer, “Bu ay içerisinde, 21-22 Ekim’de Özgecan Aslan Meydanı’nda GençFest gençlik festivali var. Yine 23 Ekim’de Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu var. Yine Tarsus’ta 4-5-6 Kasım tarihlerinde Uluslararası Tarsus Festivali yapılacak. Birçok ülkeden folklor ekipleri, sanatçılar, sporcular, yazarlar, çizerler, şairler herkes orada olacak. 6’ncısı yapılacak olan Tour Of Mersin Bisiklet Turu gelecek yıl Nisan ayında, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali gelecek yıl Mayıs ayında ve 5’inci Uluslararası Mersin Maratonu ise gelecek yıl Aralık ayında yapılacak” ifadelerini kullandı.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ise yaptığı konuşmada, “Bu yıl 219 spor kulübümüz bu yardımdan faydalanıyor. Rakam 4 milyon 66 bin lira. Bu konuda da Sayın Başkanım başta olmak üzere, amatör spor adına kim ne yapıyorsa minnettarız. Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis illerinden, Mersin’de amatör kulüplere yapılan yardımlar gıpta ile izleniyor. Bu konuda çok şanslıyız. İnanın bu yardımlarınız, amatörlerimize can suyu oluyor. Ekonomik kriz maalesef kulüplerimizi de vurdu, vurmaması mümkün değildi. Ben kulüplerimizin gözlerindeki mutluluğu görüyor, onların adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Amatör sporcular, tören öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini her daim yanlarında hissettiklerini söyledi. Bu sporculardan Songül Adıgüzel, “Sahamız kötüydü. Sağ olsun belediyenin yardımı ile sahamız çok daha iyi oldu ve bu da bizi çok olumlu etkiledi. Büyükşehir Belediyesi bizi her zaman her koşulda destekliyor ve arkamızda olduğunu da biliyoruz” dedi. Desteklerden memnun olduklarını belirten Abdullah Gezici, “Birçok spor dalında çok iyi şeyler yapıyorlar. Sahamız şu anda Başkan sayesinde çok iyi” diye konuştu. Kulüplerine yapılan nakdi katkıdan dolayı teşekkür eden Batuhan Kale, “Biz de bu yardıma istinaden, bu sene de başarılı olup en iyi şekilde ligi bitirmeye çalışacağız. Şu an nakdi yardım var, başka bir taraftan belediyeden araç yardımı alıyoruz. Bize hep destek sağlıyorlar. Belediyenin desteğini her daim arkamızda hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporculara gösterdiği ilgiye değinen Ekin Su Kiraz, “Sahalarımızı çok temiz tutuyor belediye. Bize çok yardım ediyor, çok mutluyuz. Bir yere gitmek için bize otobüs ayarlıyor, organizasyonlar yapıp bize yardım ediyor.Desteği sadece Büyükşehir Belediyesi’nden alıyoruz” dedi.