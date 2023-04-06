Seçer, Türkiye’nin en büyük planetaryumunun da içinde yer aldığı merkezin Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılacağının müjdesini verdi. Seçer, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir. Biz de ilimin peşinden gidiyoruz” dedi.

İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Seçer, toplam 5 bin 250 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde Türkiye’nin en büyük planetaryumu olan merkez hakkında açıklama yaptı. Seçer, “Bu planetaryum Türkiye'nin en büyük planetaryumu. 5 bin 250 metrekare üzerine kurulu bir Bilim Merkezi yapıyoruz. Burada deney düzenekleri, atölyeler, konferans salonu ve planetaryum olacak. Burada çocuklarımız bilim yapacak, ilim yapacak. Bir ilk oluyor. Türkiye'nin ilk İklim ve Çevre Bilim Merkezi olması ve şu anda koltuk kapasitesi ve çapı itibariyle de Türkiye'nin en büyük planetaryumunu yapıyoruz. Ayrıca uzayı izlemek için Teleskop Birimimiz olacak. Artık ailelerimiz diğer illerimize çocuklarını götürmek zorunda kalmayacak. Mersin de çok modern bir Bilim Merkezi’ne kavuşmuş olacak” dedi.

Günlük 720 öğrenciyi bu merkezde farklı seanslarda misafir edebileceklerine de değinen Seçer, “Bilime dair burada atölyelerimiz olacak. Deney düzeneklerimiz olacak. Sadece iklim ve çevre değil genel kültür konulu çalışmaların da yapılabileceği bir alan olacak. Planetaryum 360 derece ve 3 boyutlu görsel olanağı sunacak bir yapı olacak. Konferans salonumuzda önemli ve değerli bilgilerin aktarıldığı, öğrencilerimizin bilgilerine bilgi katacağı çalışmalar, konferanslar düzenleyeceğiz ve Mersin için çok büyük bir kazanım olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü ve biz burayı Mersinlilere, çocuklarımıza 29 Ekim’de açmak ve armağan etmek istiyoruz. Herhalde Atatürk’ümüz bunu duysaydı çok mutlu olurdu. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, biz de ilimin peşinden gidiyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin ve meraklılarının deney düzenekleri ile birçok şeyi deneyimleyecekleri merkezde, planetaryum odası ile de gökyüzüne dair her şey, 360 derece ve 3 boyutlu görüntülenme olanağına sahip olacak. Planetaryum, kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olacak. Planetaryumda astronomi ve uzay bilimleri alanında öğrenme, farkındalık oluşturma gibi çalışmalar üç boyutlu olarak yapılacak.

Çalışmaları devam eden İklim ve Çevre Bilim Merkezi; ziyaretçilerin, iklim ve çevre adına; deneysel ve uygulamalı etkinlikleri bulabileceği, keşfetme alanlarının olacağı, farklı konu başlıklarını deneyimleme fırsatı bulabilecekleri ve bilimsel bakış açısı yakalayabilmelerine olanak sağlayacak bir merkez olacak.

2 kattan oluşan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin içerisinde toplam 121 interaktif deney düzeneği yer alacak. Özellikle 6-14 yaş grubu öğrencilere hitap edecek merkezde ayrıca; atölyeler, planetaryum, fuaye, bekleme alanı, bilimsel gösterilerin yapılacağı konferans salonu da olacak. Merkez’de bilim ürünlerinin satılacağı bir Bilim Mağazası ve misafirlerin dinlenebilecekleri bir Bilim Kafe de olacak. Birinci katta yer alacak olan planetaryumda, bilgisayarla yönlendirilen çoklu projeksiyon cihazı ve balık gözü lensi ile kubbe şeklinde hazırlanan bir yapının içinde güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 360 derecede 3 boyutlu görüntüleri yansıtılacak. Bu alanda, uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesi sağlanacak.