Silifke'de ilk ziyaretini Mersin Silifke Minibüsçüler Kooperatifi'ne (Sim-Koop) gerçekleştiren Seçer, burada Sim-Koop Başkanı Musa Uslu, Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Kaya ve minibüs şoförleri ile bir araya geldi. Seçer, Sim-Koop üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, daha önce kent genelindeki minibüs esnafıyla 4 saat süren bir toplantıda bir araya geldiklerini ve tüm değerlendirme ve talepleri ayrı ayrı dilendiğini hatırlattı. Minibüsçülüğün çok zorlu bir sektör olduğunu söyleyen Seçer, “Ama ben sizlerden memnunum. Çünkü zor bir iş yapıyorsunuz. Hele hele bu ekonomik koşullarda, akaryakıtın zaten zehir zemberek rakamlara eriştiği bir dönemde hem yolcu taşı hem sağlığını koru, sonra da çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek kolay değil. Elinize sağlık” dedi.

Silifke’nin hızlı bir şekilde geliştiğini aktaran Seçer, Büyükşehir olarak bölgenin imar planları üzerinde çalıştıklarını ve ilk etabını bitirdiklerini söyledi. İlk etabın Taşucu ve Silifke merkez bölgelerini kapsadığını belirten Seçer, “Nükleer Santral’den dolayı önceliği bu bölgeye verdik. Burada nüfus artıyor. Hem kendi vatandaşımız hem yabancı uyruklu insanlar buraya akın ediyor. Dolayısıyla burada yaşam şekli de değişecek. Bu önemli. Buraya Ukraynalı, Rus, Kazak insanların yanı sıra Avrupa milletlerinden insanlar geliyor. Bu Silifke’nin hayatına, esnafına yansır. Farklı meslek dalları, farklı esnaflık alanları gelişebilir. Konut talebi zaten artar, çünkü nüfus arttı” diye konuştu.

Bölgeleri sağladıkları siyasi faydadan dolayı değerlendirmeyen anlayışa sahip olduğunu ifade eden Seçer, “O anlayış çok geride kaldı. ‘Bize oy verenlere hizmet edelim, vermeyenlere etmeyelim’ böyle bir şey yok. Burada muhtarlarımız da var. Belediyemizin hakkının verilmesini istiyorum. Her konuda eleştiriye açığım, fakat bu konuda kesinlikle reddederim. Çünkü bizim kültürümüzde asla böyle bir şey yok. Çünkü böyle yaparsak bu ülkeye katkı sağlayamayız? Gelişen bir bölgeye yapacağımız yatırımı gelişmeyen bir bölgeye sırf bize oy veriyor diye yaparsak o gelişen bölgenin önünü tıkamış oluruz” dedi.

Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin olamayacağını söyleyen Seçer, kendisinin de Mersinlilere hizmet etme yolunda engellendiğini vurgulayarak “Bas bas bağırıyorum ‘Ya arkadaş ben bu ülkenin evladı değil miyim? Siz niye beni engelliyorsunuz?’ diye. Meclisleri izliyorsunuz, borçlanma vermez, bir karar alacağız uygun görmez, aslında uygun olduğunu bilir ama başkana bu prim kazandırır diye engelleme yapar, geciktirme yapar ya da meclis çoğunluğuna güvenerek onay vermez. Burada adalet, demokrasi, hak yok ki, burada bir mağduriyet söz konusu. Kimin mağduriyeti benim değil ki, benim oyum arttı” diye konuştu.

Göreve geldiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 400 milyon dolar borcu olduğunu ancak gelinen noktada bu rakamın 100 milyon dolara düştüğüne dikkat çeken Seçer, “300 milyon dolar borç ödemişiz. Üzerine hizmet yapmışız. Sadece Silifke’ye 65 bin ton asfalt kullanmışız ve bu yıl Silifke için programa 55 bin ton asfalt koyduk. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ben para mı basıyorum? Darphanemi var bende? Borçlanma alamıyorum. Gelen para kanunla belirlenmiş, bana hükümet cebinden göndermiyor, göndermek zorunda olduğu para. Bütün partilerin belediye başkanlarına gönderecek” ifadelerini kullandı.

Merkezi hükümetten hizmetler konusunda eşit yaklaşım görmediklerini belirten Başkan Seçer; kaynakların, kredilerin ve hibelerin siyaset üstü bir anlayışla, eşit olarak aktarılmasının önemine dikkat çekerek “Ben hizmette kantarın topuzunu kaçırmayacağım, size adaleti sağlayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de tabi kendimi düşüneceğim. Veresiye satan gibi düşünüyoruz. İktidar bize geçsin ki hiç olmazsa adalet sağlansın. Kaynaklar, krediler, hibeler eşit olarak aktarılsın” diye konuştu.

Silifke’de daha önce yapılan arıtma tesisinin eski model olduğunu ve yeterli olmadığını da sözlerine ekleyen Seçer, “Silifke arıtması çok eski bir tesis değil, yeni bir tesis aslında ama eski yönetimler buraya demode bir modelin kurulumunu yapmış, tabi kokar. Dört yıldır uğraşıyorum. Buraya yeni bir tane yapmamız lazım. Atayurt-Atakent; buraları bir an önce yapmamız lazım. Buraların nüfusu artıyor. Sizin bu arıtmaya biraz dokunduk, bir revize ettik, teknik olarak bazı düzenlemeler yaptık, üstesinden gelebildik. İvedi olarak Taşucu’na kadar isale hattı çektik. Çünkü daha önce yapılan proje ve yer seçimi yanlış, yapılan temel çökmüş. Hızlı bir şekilde bütün abonelerin bağlantısını yaptık. Şimdi sistemi oraya aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, belediyeyi ilk aldıkları noktadan daha ileri noktalara taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biz daha çok ve daha güzel işler yapmak istiyoruz. Kentimize daha fazla hizmet yapmak istiyoruz. Şu anda belediye olarak geçen yıldan da önceki yıldan da çok daha iyi noktadayız. Bunu her belediye başkanı söylemez. Bizim belediyemiz güçlüdür. Biz belediye olarak Türkiye'nin geliri iyi belediyeleri arasındayız. Mersin Belediye Başkanı ‘Param yok, bana ne para geliyor ki size hizmet edeyim’ diyorsa dönüp bir aynaya bakacak. Ya bu işi bilmiyor ya da o belediyede başka işler dönüyor. Ben, Türkiye’nin beşinci-altıncı sırasında vergi ödeyen bir kentin belediye başkanıyım. O vergiden bana para geliyor, oradan kesiliyor. Burada ekonomi ne kadar fazla olursa, kentin cirosu ne kadar artarsa; ben daha zengin belediye, sizler de daha zengin bir kentin vatandaşlar olursunuz. Daha güzel yollarda, daha güzel tesislerde yaşamınızı sürdürürsünüz. İnşallah çok daha güzel hizmetler yapacağız.”

Daha sonra Taşucu Pazar Yeri'ne geçen Seçer'e, gezisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Taşucu Mahalle Muhtarı Adnan Uysal ve Büyükşehir ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

Esnafa "Bereketli İşler" dileyen Seçer, pazardan alışveriş yaptı. Burada Seçer'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Sizden çok memnunuz. Her şey çok güzel. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra her şey çok daha güzel olacak. Biz çalışan adama oy veririz. Başkan dediğin böyle halkla iç içe olacak" dediler. Özellikle Büyükşehir'in Silifke'de gerçekleştirdiği altyapı ve yol çalışmaları sayesinde rahata kavuştuklarını da söyleyen vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Seçer'e teşekkürlerini ilettiler. Mersin'in her ilçesine eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer ise, Mersin ve Mersin halkı için durmadan çalışacaklarını belirtti.