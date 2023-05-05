Depremden etkilenen vatandaşların bir araya geldiği etkinliğe katılan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Fikir alışverişinde bulunarak, güzel projelere imza atabiliriz. Bir ışık lazım, bir köprü lazım. Biz size köprü olacağız ve bu da sizlerden gelen fikirlerle çok zenginleşecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından afet bölgelerinde yürüttüğü destek çalışmalarının yanı sıra Mersin’e gelen depremzedelerin de konaklamadan sağlık hizmetlerine, sosyal etkinliklerden eğitim hizmetlerine kadar birçok alanda yanında olmayı sürdürdüğü belirtildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı’nda depremden etkilenen vatandaşların katıldığı bir buluşma etkinliği düzenlendi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’de dernekte kadınlarla buluştu. Buluşma etkinliğiyle yaşanan deprem felaketinin ardından Mersin ile Adıyaman’ın kardeş şehir ilan edilmesinden dolayı Mersin’de bulunan Adıyamanlılar ile diyaloğu geliştirmek ve çeşitli konularda ihtiyaçlarını ve taleplerini almanın hedeflendiği kaydedildi.

"Bu acılar unutulmaz ama iyileşmesi için desteğe ve zamana ihtiyaç var"

Büyükşehir’in Adıyaman merkezde yapımını sürdürdüğü 3 bin 500 kişilik konteyner kent hakkında bilgiler veren Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bazı STK ile ortaklaşa yaptılar. Sahra hastanesi, laboratuvarı var. Konteyner kentte yaşayanların dışında insanlar da gelip burada tedavi olabilecekler. Kütüphanesinden tutun çocuklar için oyun alanları, çamaşırhane, bilgisayar merkezleri, küçük bir kent düşünün. Çadır kentlerde oturan Adıyamanlı ailelerimiz buralara gelerek çok kısa süre sonra buraya yerleşip daha rahat bir hayata adım atmış olacaklar. Bundan da sizlerin çok mutlu olacağına inanıyorum. Orada bir de Yaylakonak var, orada da konteyner kent yapılıyor. Oraya gittiğimde yakınlarını kaybeden çok kadınlarımız, büyüklerimiz vardı. Bu acılar unutulmaz ama iyileşmesi için desteğe, zamana, el ele vermeye ihtiyaç var. Bunu da Adıyamanların çok iyi yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Bir ışık lazım, bir köprü lazım, biz size köprü olacağız"

Seçer, deprem bölgelerinde yaptığı ziyaretlerinde kadınlarla bir araya gelip Evimiz Atölye projesini anlattıklarını, kooperatif olarak kadınlara 4 haftalık eğitimler verdiklerini ve çeşitli oyuncaklar ile uyku arkadaşları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Projeye dahil olan 200 kadının deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere 10 bin oyuncak yaptığını sözlerine ekleyen Seçer, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı’nda bir araya geldikleri kadınlarla da fikir alışverişinde bulunarak projeler ortaya koyabileceklerini ifade etti.

Seçer, "Sohbetler yapıp bunları derleyip sonra yine buluşup güzel bir projeye imza atabiliriz. Her türlü sizlere destek vereceğiz. Ama karşılığında sizden gelen fikirler bizim için çok önemli. Kadınlar çok önemli. Her şartta kadınlar çadırlarını, düzeltiyorlar, çocuklarını düşünüyorlar. Yemeklerini düşünüyorlar. O kadar kıymetlisiniz ki ben diyorum ki kadınların gücünü ortaya çıkaracağız. Bir ışık lazım, bir köprü lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi olarak biz size köprü olacağız ve bu da sizlerden gelen fikirlerle çok zenginleşecek" şeklinde konuştu.