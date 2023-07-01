Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaları yaparken talebe ve aciliyete göre sorumluluk dışında kalan yerlere de hizmet götürüldüğünü belirterek, "Benim yaptığım hizmetlerin, emeğimin, gecemin gündüzüme katarak nasıl Mersin halkına hizmet ediyorsam bunu vatandaşımın görmesini bilmesini ve seçimlerde de ona göre tavır almasını arzu ederim" dedi.

Seçer, Kurban Bayramının 3. günü Çamlıyayla’nın Sarıkavak, Atdağı ve Fakılar mahallelerine ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine ilk olarak Sarıkavak Mahallesi ile başlayan Seçer, tüm Sarıkavaklıların bayramlarını kutladığını söyledi. Başkan Seçer, kendisi gibi düşünen belediye başkanlarının hizmeti yaparken sadece kendi partilisine değil herkese yönelik hareket ettiklerini söyledi. Seçer, “CHP’li belediye başkanıyız ama hizmette herkesin belediye başkanıyız. Bazı gerçekleri bilmeliyiz. Grup yolları dışında merkezde 15 metrelik ve daha büyük caddeler dışında Büyükşehir Belediyesinin yolu yok. Muhtarlar bilir bunu” diye konuştu.

Çamlıyayla’nın toplam 14 mahallesinin yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında ciddi fark olduğunu belirten Seçer, “İlçe belediyesi bunun altından kalkamıyor. Hangi başkanı gelse kalkamaz. 8-10 bin yerleşik nüfusa göre istihkak geliyor. Fakat yazın nüfus 100-120 bin oluyor. Bunun altından kalkması mümkün değil. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak benim dönemimde özellikle yaylalık alanlarda ‘ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi’ demeden imkanlarımı seferber ediyorum. Çünkü o yolları ben yapmazsam kimse gelip yapmayacak. Biz bunları yapıyoruz ve bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çamlıyayla’ya yakışır modern bir katlı otopark yaptık”

Başkan Seçer, Çamlıyayla Katılı Otopark ve Pazaryeri hakkında bilgi vererek, çalışmanın çok modern ve kullanışlı olduğunu söyledi. Seçer, “Güzel bir katlı otopark yaptık oraya. Çamlıyayla’ya yakışır modern bir katlı otopark yaptık. Orada haftanın iki günü pazar kurulacak. Üreticiler de orada olacak. Güzel de bir pazar yeri oldu, tertemiz. İçinde tuvaletiyle, güvenliğiyle gayet temiz. Hatta orada kına yapacağız, toplantı yapacağız. Böyle bir mekana kavuştu” şeklinde konuştu.

“Biz iyi iş yapmak peşindeyiz”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki bölgelerin çalışmalarını yerine getirirken talebe ve aciliyete göre sorumluluk dışında kalan yerlere de hizmet götürüldüğünü belirtti. Seçer, ayrıca parti ayrımı gözetmeksizin vatandaşlara hizmet ulaştırdığını söyleyerek, “Biz iyi iş yapmak peşindeyiz ama ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanıyım. Partisiyle onur duyan bir belediye başkanıyım. Benim yaptığım hizmetlerin, emeğimin, gecemin gündüzüme katarak nasıl Mersin halkına hizmet ediyorsam bunu vatandaşımın görmesini bilmesini ve seçimlerde de ona göre tavır almasını arzu ederim. Marifet iltifata tabidir. Bir de duanızı bizden eksik etmeyin” diye konuştu.

Tarımsal desteklerden, sosyal hizmetlere, halk kart desteğinden küçükbaş hayvan desteğine kadar Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde vatandaşın yanında olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, yaz aylarında yapılan sinekle mücadele çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bu mücadelede vatandaşların çevreyi temiz tutarak çok önemli bir destek sağlayacağını ifade eden Seçer, şöyle konuştu: “Kanalizasyonların, fosseptik çukurlarının taşmaması, apartman ve ev altlarının, bodrumların su birikintisiyle kalmaması lazım. Burada bahçeleri sulamak için sulama havuzlar yapıyorlar. Onun içinde günlerce kalan su, bizim için tam bir sinek yuvası. Oradan çıkıyorlar ovaya hücum ediyorlar. Durgun bir bardak suda bir ay içinde 6 bin sivrisinek ürüyor.”

Ardından Atdağı Mahallesi’ni ziyaret eden Seçer, burada esnaf ziyareti yapıp esnaf ve vatandaşın bayramını kutladı.

“Çamlıyayla’da bizim, Anamur’da bizim Tarsus’ta bizim”

Ziyaretlerinin son durağı olan Fakılar Mahallesi’ne giden Seçer, burada mahalle halkıyla bir araya geldi. Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağ ile geçmişte yaptıkları bir konuşmada, ilçeye gerekli tüm desteği vereceğini söylediğini aktaran Başkan Seçer, “Biz bugüne kadar olmamış bir şeyi yaptık. Büyükşehir Belediyesi daha önce Çamlıyayla Belediye Başkanımızın kendi partisindeydi. Ama baktım ki eksik kalınmış. Yaylacı geliyor, araba eve çıkmıyor. Yani bu yaylanın gerçeği bu. Biz elimizden geldiğince büyük destek veriyoruz. Helali hoş olsun. Çamlıyayla’da bizim, Anamur’da bizim Tarsus’ta bizim. Ne kadar görev alanımız olmasa da destek oluyoruz. Böyle de devam edecek” dedi.

Yaylaların özellikle nüfusunun olduğu zamanlarda en büyük sorunu su olduğunu dile getiren Seçer, “Biz sadece burada değil, Mersin’in tüm yaylalarında bu sorunu büyük bir oranda aştık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Burada da yaptık. Burada ilave çalışmayı yapınca su miktarımız arttı ve biz rahatladık” diye konuştu.