Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye eğitimi amacıyla Ata Eğitim Merkezini hayata geçireceklerini belirterek, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil, Türkiye’nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye eğitimi amacıyla Ata Eğitim Merkezini hayata geçireceklerini belirterek, "Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil, Türkiye’nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda idareden gelen 25, komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 42 madde görüşüldü.

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Seçer, geçtiğimiz hafta Gülnar’da yaşanan orman yangınını söndürmek için mücadele eden kurum, kuruluş ve görevli personele teşekkür ederek, yaralananlara acil şifalar diledi. Gülnar’daki yangına ilk andan itibaren müdahale eden Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatını güçlendirmek adına gerçekleştirdikleri yeniliklerden bahseden Seçer, “563 itfaiye eri ile Mersin’e hizmet ediyoruz. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına önemli bir ilke imza atıyoruz, Ata Eğitim Merkezini hayata geçiriyoruz. Sadece kendi personellerimizi eğitmek için değil, Türkiye’nin her bölgesinden, belediyelerimizden bize müracaat edecek olan itfaiye erleri ile ilgili eğitimi orada vereceğiz. Son derece çağa uygun, modern bir tesis. Şu anda yapımı devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra da faaliyete sokacağız” diye konuştu. Seçer, 282 yeni itfaiye eri alımı için 28 Şubat 2022 tarihinde Çevre Bakanlığına talepte bulunduklarını, o tarihten bu yana onay beklediklerini de söyledi.

Seçer, Anamur ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı’nın tahsisiyle ilgili Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın değerlendirmeleri üzerine, “Biz yönetime geldiğimizde Rauf Denktaş Parkı’nda, halkın kullanacağı bir tuvalet dahi yoktu. Bizim oraya bir çivi çakmamız için, oranın tahsisinin bizde olması gerekiyor. Biz 3,5 yıldır bu parkın tahsisini istedik. Hatta biz denize bakan bölgesini de istedik ki, vatandaş oradan denize girsin diye. O park 30 dönüm diye biliyorum. Mevzuat gereği de bizim sahamızda olması gereken bir yer. Tahsisi bize yapılmadığı için, park olduğu gibi duruyor. Olan halka oldu, ben onu anlatayım halk takdir etsin. Ancak mevzuat gereği o park zaten bugüne kadar bana verilmek durumundaydı. Verilseydi pırıl pırıl bir parkınız olacaktı. Konu bundan ibaret” ifadelerine yer verdi.

Seçer, Anamur Hali ile ilgili de “Bizim kimsenin işini engelleme gibi bir durumumuz yok. Oraya hal yapmak istiyoruz. Tahsis istedik, hatta biraz da maliyetli olacak ama biz biliyoruz ki, Mersin’deki hanemize gelir olarak kaydettiğimiz hal rüsumlarının önemli bir kısmı, o bölgede yetişen ürünlerden geliyor. Oraya da yakışır bir hal yapalım dedik ama bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tarsus Gürlü’ye çok fonksiyonlu katı atık depolama tesisi yapacağız”

Tarsus Gürlü Katı Atık Depolama Alanı’nın tahsisinin, Milli Emlak’tan çok yakın bir zamanda geldiğini söyleyen Başkan Seçer, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Oradan evsel atıkları, katı atıkları taşımak zorunda kalıyorduk buradaki yere. Bu da bize ciddi bir maliyet getiriyordu. Orayı süratle çok fonksiyonlu katı atık depolama tesisi yapacağız. Tehlikeli, az tehlikeli, çok tehlikeli, kimyasal atıklar gibi çok güzel yeni işlevler yükleyip, bir tesis hale getireceğiz” dedi.