Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ikinci bölge ziyaretleri çerçevesinde Anamur ve Bozyazı ilçesinin yayla köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anamur merkezdeki programının ardından Çeltikçi Mahallesi’nde yer alan serayı gezen ve yetişen tropikal meyveleri inceleyen Başkan Seçer, “Anamur’da yeni bir tropikal cennet doğuyor. Buralarda avokado, çarkıfelek, papaya, yıldız meyvesi, ejder meyvesi yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak fide-fidan desteği yapıyoruz ve bu meyveler de yaptığımız fide ve fidanların ürünleri. Muz da elbette Anamur için çok şey ifade ediyor. 30 bin dönüm alanda 180 bin ton üretimi olan muz, Anamur’un ekonomik hasılasının çok önemli bir kısmını oluşturan meyve. Anamur, Bozyazı, Aydıncık; tropikal meyvelerden, ceviz ve elma ağaçlarına kadar her türlü meyvenin yetiştiği bir yeryüzü cenneti" dedi.



Yayla ziyaretlerinin ilk durağı Kaş Yaylası oldu

Anamur merkezden ayrılarak sırasıyla Kaş, Abanoz ve Halkalı mahallelerine geçen Başkan Seçer, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Seçer ayrıca, MESKİ tarafından Anamur Çarıklar Mahallesi Halkalı mevkiinde yapılan içme suyu yapım işini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Buradan Akpınar Mahallesi’ne geçen Seçer, ziyaretlerde özellikle yol konusundaki sorulara yanıt verdi. Akpınar’ın ardından Bozyazı’nın Ardıçlıtaş Mahallesi’ni ziyaret eden Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı programında yer alan ve vatandaşlardan tekrar talep gelmesi üzerine Ardıçlıtaş Grup Yolunu yapacaklarını söyledi.

Başkan Seçer Ardıçlıtaş Mahallesi’nin ardından, son olarak Bozyazı’nın Elmakuzu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çamlıyayla'dan Mut'a kadar her yeri gezdiğini ve vatandaşların taleplerini yerinde almak istediğini söyleyen Seçer, “Ülke olarak, özellikle ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat bizim için de kolay bir dönem değil. Göreve geldiğim günden bugüne kadar, bana oy veren vermeyen 2 milyon Mersinlinin belediye başkanıyım. Fakat yerel yönetim olarak hizmet yapmak için kullanacağımız krediye, finansmana, hibelere ulaşamıyoruz. Evraklarımız gecikiyor, basit tahsisler yapılmıyor. Bunlar da bizi sıkıntıya sokuyor, hizmetleri geciktiriyor, enerjimizi alıyor" ifadelerini kullandı.



“Büyükşehir Belediyesi Mersin halkının güvencesidir”

Her şeye rağmen vatandaşların hizmet taleplerini aksatmadan yerine getirdiklerine değinen, Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin başarılarını anlatarak, üniversiteyi kazanan öğrencilere yapılan öğrenim yardımlarından refakatçi evine, evde sağlık hizmetinden 'Teksin' uygulamasına ve aşhaneye kadar hayata geçirdikleri projelerden bahseden Seçer, “Rutin belediyecilik hizmetlerini düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bunun yanında da sosyal hizmetlerle insanlara dokunuyor ve belediyecilikte tarih yazıyoruz. İhtiyaç sahibine de yoksuluna da yoluna da öğrencisine de çocuğuna da herkese yetişiyoruz. Muazzam bir şekilde çalışıyor ve hizmetlerimizi yapıyoruz” diye konuştu.



“İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz”

Başkan Seçer sosyal hizmetler alanında hayata geçirdikleri hizmetleri sıralarken, “Zamanında çok üstüme geldiler. Bana ‘Çorbacı Başkan’ dediler. Yaptığımız işleri küçümsediler. Sonra baktılar ki, bu işler önemli. Şimdi herkes tebrik ediyor. Her şey yol, asfalt, köprü değil. Bugün 2 üniversitenin kapısında ve 30 mahallede, 3,5 liraya 3 çeşit yemek satış noktalarımız var. Kışın kentin her noktasında sıcak çorba dağıtıyoruz. Şu anda cenazesi olan vatandaşlarımız için, taziye yemeği uygulamasını da başlattık. Ekonomik krizi, herkesin iliklerine kadar hissettiği bir dönemde, bu hizmetlerin değeri daha iyi anlaşıldı. Biz, insanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Sözümün ağırlığı olduğuna inandığım için bu kadar rahat geziyorum”

Mersin’in her noktasına gönül rahatlığı ile gittiğini söyleyen Seçer, “Güzel hizmetler yapıyoruz. Onun için buradayım. Ben, sözümün ağırlığı olduğuna inandığım için bu kadar rahat geziyorum, insanlara birebir anlatıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 buçuk yıldır görevini layıkıyla yapıyor ve yapmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘Siyasette 3 Z formülü vardır’ diyen Başkan Seçer, “Ziyaret, zarafet, ziyafet. Siyasetçinin insan ilişkileri iyi olacak. Hastaya ziyarete gidecek, cenazesi varsa başsağlığına gidecek, mutlu günü varsa kutlamaya gidecek. Zarafetli olacak, asil olacak, kibar olacak, insanları kırmayacak. Bir de gönlü bol olacak, insanları koruyacak” diye konuştu.