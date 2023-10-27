Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanının bir parti çatısı altında seçimlere girdiğini, buna karşın adaletli bir başkanın hizmetlerinde partici olmaması gerektiğini söyledi.

Seçer, ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Tarsus ve Çamlıyayla’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya katılımın yüksek olmasından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Seçer, muhtarların ve belediye başkanlarının halkın ortak iradesi ile seçilerek göreve geldiklerini ve vatandaşların seçilenlere tüyü bitmemiş yetimin hakkını emanet ettiğini söyledi. 4,5 yıllık görev süresinde bu bilinç ile hizmet sunduklarını söyleyen Başkan Seçer, “Kafamı yastığa koyduğum zaman rahat uyuyorum. Vicdanım temiz ve rahat, alnım ak, başım dik” ifadelerini kullandı.

“Hizmetlerimizde adaleti mutlaka en ön sıraya koyuyoruz”

Kendisinin de Tarsuslu olduğunu hatırlatan ve bundan dolayı her zaman övündüğünü dile getiren, ancak kentin tamamını çok sevdiğini söyleyen Seçer, “Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’mızdan Mut’umuza kadar hizmetlerimizde adaleti mutlaka en ön sıraya koyuyoruz” diye konuştu. Yönetimde oldukları 4.5 yıl boyunca pandemi, deprem, ekonomik kriz, orman yangınları gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Seçer, tüm bu olumsuzluklara rağmen hizmetleri aksatmadan gerçekleştirdiklerini vurguladı.

“Adaletli bir başkan hizmetlerinde partici olmamalı”

Belediye başkanının bir parti çatısı altında seçimlere girdiğini belirten Seçer, buna karşın adaletli bir başkanın hizmetlerinde partici olmaması gerektiğine dikkat çekti. Seçer, “Ama belediye başkanı söylemlerinde insanları incitmeyecek şekilde kendi dünya görüşüne göre değerlendirme yapabilir. Ben şöyle diyebilirim, bunu da bağırarak haykırarak derim; ‘Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gururluyum’. Ama bu demek değildir ki ‘Benden olmayana ceza keseyim hatta eziyet edeyim, hizmet götürmeyeyim’. Bu da bırakın siyasetçiyi insana hiç yakışmaz. Biz bu suçu asla işlemeyiz” şeklinde konuştu.

“Mesafeleri yakınlaştırmaya devam edeceğiz”

Tarsus ve Çamlıyayla’ya yapılan hizmetleri aktaran Seçer, “Anamur’dan Tarsus’a kadar muazzam yollar yaptık. Bizi en çok öne çıkaran önemli hizmetlerden biri yaptığımız yolun kalitesi. Biz yol yapıyoruz. Grup yolları da böyle. Tarsus ve Çamlıyayla’ya 323 bin ton sıcak asfalt, 600 kilometre sathi kaplama yol yaptık” dedi. Tarsus’un ilk 35 metrelik bulvarını açtıklarını belirten Seçer, yeni açılan veya yenilenen tüm bulvarların bisiklet yolu da içereceğini söyledi. Seçer, “Yol yapmaya, mesafeleri yakınlaştırmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Hizmetler oy için yapılmıyor”

Tarsus ve Çamlıyayla’da tamamlanan ve yapımı devam eden ’prestij caddeleri’ hakkında da bilgiler veren Seçer, projeleri hayata geçirirken altyapısından üst yapısına, içme suyu hattından yağmur suyu hatlarına kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini ve üst düzey kalitede yollar yaptıklarını belirtti. Seçer, “Hizmetler oy için değil, Tarsus’un ihtiyacı olduğu için yapılıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.