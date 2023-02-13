Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem dolayısıyla yaşanabilecek göçten en çok etkilenecek illerin başında Mersin olacağını belirterek, "Onun için de hem yerel bazda hem merkezi yönetim bazında şimdiden bir öngörü ile bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem dolayısıyla yaşanabilecek göçten en çok etkilenecek illerin başında Mersin olacağını belirterek, "Onun için de hem yerel bazda hem merkezi yönetim bazında şimdiden bir öngörü ile bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Seçer, deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da, partisinin MYK toplantısında konuştu. Depremin ilk anından itibaren Mersin Büyükşehir olarak ivedi bir şekilde bölgelere gidildiğini ve çalışmaların başladığını belirtti. Başkan Seçer, “Mersin coğrafya olarak bölgede depremi hisseden ancak etkilenmeyen bir kent. Deprem Mersin’de de şiddetli hissedildi ama herhangi bir yıkım ve can kaybı olmadı. Bizim açımızdan müdahale anlamında bir imkan oldu bu bize. Çok hızlı bir şekilde bölgeye intikal edebildik. Öncelikle buraya arama kurtarma ekipleri, destek ekipleri, o anda hazırlayabildikleri sabah erken saatlerde araçlarla arkadaşlarımız geldi. Bunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye’de arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ilk belediye olduk diyebiliriz. Bu da dediğim gibi mesafenin yakınlığından ve bir nebze de tabi ki öngörüden dolayı gerçekleşti” diye konuştu.

“Ekmek üretimimizi buraya yönlendirdik”

Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgelerine yaptığı yardımları aktaran Başkan Seçer, “Belediyemizin itfaiye ve destek ekiplerindeki 514 çalışanı, toplamda 208 araç, iş makinesi ve 8 jeneratörle bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Temel gıda maddelerinden ihtiyaç maddelerine kadar ilk andan itibaren bölgeye ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Depremin ilk günlerinde yaşanan ekmek sıkıntısını gidermek adına harekete geçtiklerini de vurgulayan Başkan Seçer, “İvedi bir şekilde bölgeye 130 bin ekmek gönderdik. Ekmek fabrikamızın üretimini tamamen buraya yönlendirdik, satışları durdurduk bir müddet ve zaten daha sonra ekmek krizi aşılmış oldu. Çocuk bezi ve mama konusunda da biz çok hassas davrandık. İlk gönderdiğimiz ihtiyaç maddelerin başında da o geldi. Burada 3 Mobil Mutfakla hizmet veriyoruz, bir tanesi Mobil Tır zaten” şeklinde konuştu.

Deprem bölgelerinde internet erişim noktaları da kurdu

Depremin yaşandığı köylerde ciddi sıkıntılar olduğuna da dikkat çeken Başkan Seçer, "İlk günlerde köyler biraz dikkatlerden uzak kaldı, arama kurtarma faaliyetlerinin de geç başladığı yerlerdi. Ekmeğin, suyun geç ulaştığı yer olarak da gerilerde kaldılar. Biz köylere de yemek servisi yapıyoruz ve şu anda da devam ediliyor” dedi. Bölgede ciddi

bir internet ve erişim sıkıntısı yaşandığını, bu sorunu gidermek için de internet erişim noktaları kurduklarını söyleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti; "3 noktada internet erişimi kurduk. Hatay Belediyemizin sistem odalarının alt yapısını artık Mersin’den yöneteceğiz. Serverlar Mertelkoma, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait tesise taşındı. 3 gün önce defin sorunu vardı, hemen müdahale ettik 100 kişilik bir ekiple. Şu anda herhangi bir sorun kalmadı. Hatay’da defin konusunda da büyük bir aşama kaydettik diyebiliriz. Cenaze nakilleri konusunda çok sayıda talep geliyor. Özellikle bu bölgede, deprem bölgesinde yaşayanların birçoğunun benim ilimde akraba ilişkileri var, ya oraya defnediliyor ya oradan talep geliyor başka diğer illere gönderilmesi isteniyor. 15 cenaze aracı ile hizmet veriyor arkadaşlarımız. Şöyle bir rakam vereyim; Mersin’de bizim günlük defin sayımız 30-35’tir ancak son 6 günlük süreç içerisinde defin sayısı 100-110’a kadar çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

“300 çadır kent kurulumu yapılacak”

İlk günlerde bölgeye ivedi olarak çadır gönderdiklerini belirten Başkan Seçer, 300 çadırlık bir çadır kent kurulumunun da yapılacağını aktardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurularak fuar alanında bir yere çadırların kurulacağını söyleyen Başkan Seçer, 500 çadırın da imalatta olduğu ve bölgeye ulaştırılacağı bilgisini paylaştı. Bölgelerde yaşanan su sıkıntılarını çözmek adına MESKİ’nin harekete geçtiğini kaydeden Seçer, “MESKİ vidanjör hizmeti veriyor bölgeye ancak Gölbaşı’n da hem su şebekesi hem kanalizasyon sistemi çökmüş durumda. Bir ekip dün itibariyle Belediye Başkanımızın talebi üzerine çalışmaya başladı, orayı ayağa kaldıracaklar” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de 2 bin 893 vatandaşımızı ağırlıyoruz”

Depremin yaşandığı illere yakın olmasından dolayı Mersin’de barınma sorunun ortaya çıktığını belirten Seçer, bu konuda hem yerel hem de merkezi yönetimin bir çalışma yapması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Adana deprem yaşadığı için dikkatler Mersin’e yöneldi. Şimdi deprem bölgesinde barınma sorunu var ama burası kadar Mersin’de de barınma sorunu var. Buradan çok sayıda insan gidiyor, an itibarıyla 2 bin 893 vatandaşımızı biz ağırlıyoruz; otellerde, tesislerimizde, ivedi oluşturduğumuz spor salonları gibi alanlarda şu anda mevcut 2 bin 893 vatandaşımız var. Toplam 3 bin 500 kişilik projeksiyonumuz var. Şu anda herhangi bir tıkanıklığımız yok, misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Burada kentim adına önemli bir şey söylemek istiyorum; bu felaketin sonucu olarak mutlaka bir göç durumu söz konusu olacak, nüfus hareketliliği olacak. Buradan en yoğun etkilenecek illerin başında Mersin hatta belki de birinci sıradaki il Mersin olacak. Onun için de hem yerel bazda hem merkezi yönetim bazında şimdiden bir öngörü ile bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz üzerimize düşeni zaten yapacağız.”

“20 noktada 6 bin kişiye yemek veriyoruz”

Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde veya yakınlarının yanında kalan depremzede yurttaşlara yönelik hizmetleri de aktaran Başkan Seçer, “Muhtarların talebi üzerine şu anda 20 noktada günlük 3 öğün yaklaşık 6 bin kişiye yemek veriyoruz.

Muhtarlarla yerleri belirledik; akrabalarını yanında kalan yurttaşlarımıza yemek gönderiyoruz evlere. Bir de tabi ki bunun travması var depremin, oradaki vatandaşlara hem bizim misafirimiz olanlara hem diğer bölgelerde bulunanlara psikolog ve PDR uzmanları eşliğinde özellikle çocuklara terapi veriyoruz” diye konuştu.