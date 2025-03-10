Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye bütçesinin yüzde 20’sini yol yapımına harcadıklarını belirterek, "2024 yılı içerisinde bizim toplu taşımaya verdiğimiz destek 1 milyar 250 milyon TL" dedi.

Seçer, Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Başkan Seçer, geçmiş yıllarda özel halk otobüs ve minibüs kooperatiflerinin çeşitli sıkıntılar yaşadığını, ancak kendi yönetimi ile birlikte bu sorunların ortadan kalktığını belirterek, kooperatiflerin büyük rahatlama yaşadığına dikkat çekti. 6 yıllık görev süresi boyunca her kesimin sesine kulak verdiklerini vurgulayan Seçer, "Minibüsçü esnafıyla bu kadar haşir neşir olan, derdini dinleyen, kooperatif başkanından, en sade üyesine kadar derdiyle hemhal olan çok az başkan vardır, belki de yoktur. Hep böyle ortamlarda belediye başkanlarına deneyimlerimi aktarırken; ‘Dernekler, odalar, sivil toplumla bunlarla diyaloğunuz iyi olsun, herkesle oturun, görüşün, toplantılar yapın’ derim. Ben minibüsçü, halk otobüsçü esnafıyla oturmuş, 4-5 saat toplantı yapmış biriyim. Her insan kendinin değerli görülmesini, muhatap alınmasını ve diyalog kurulmasını ister" diye konuştu.

"Mersin’de artık kimse kendini ayrı görmüyor"

Yönetim anlayışında kimliğin, rengin, etnisite kavramlarının bir önemi olmadığını ve bu kentte herkesin, ‘Mersinli’ kimliği altında kardeşçe ve bir arada yaşadığını söyleyen Seçer, "Bizim için kimliğiniz önemli değildir. Hepiniz Mersinlisiniz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Mersin’de bu ayrımlar kalkmıştır. Artık kimse kendini ayrı görmüyor. İnsanlara bir özgüven geldi. İnsanlar; ‘Benim başkanım, bizim başkanımız’ diyor. Bu da bizi onore ve mutlu ediyor, hoşumuza gidiyor. İnsanların etnik kimliği, mezhebi, onuru, şerefi ve kimliğidir. Buna müdahale etmek bizim hakkımız da haddimiz de değildir. Bunu kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Bu ayrımların herkesi yorduğunu da dile getiren Seçer, "Mersin, Türkiye gibi bir yer, herkes var burada. Doğudan batıya, kuzeyden Orta Anadolu’ya herkes burada. Huzur içeresindeyiz. İnsanlar sokaklarda hiç olmadığı kadar huzurlu, mutlu ve gülerek geziyor" şeklinde konuştu.

Toplu taşıma sosyal belediyeciliğin temelidir"

Konuşmasını, "Toplu taşıma sosyal belediyeciliğin temelidir" diyerek sürdüren Seçer, şöyle devam eti; "Nasıl sosyal politikalar uyguluyor, evde hastalara bakıyor, 25 TL’ye mahalle mutfaklarında yemek veriyor, eğitim merkezlerimizde 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırlıyorsak, toplu taşıma da böyle bir şey. 2024 yılı içerisinde bizim toplu taşımaya verdiğimiz destek 1 milyar 250 milyon TL. Dolaylı destektir; çocuklar okula gitsin, aileler zorlanmasın. ‘Benden ne isterseniz isteyin ama öğrenci fiyatlarına dokunamam’ diye, 5 yıl önce öğrencilere söz vermiştim. 5 yıl bitti, sözümüzde durduk. Ayarlamalar yaptık ama yine diğer illere göre bizde öğrenci daha uygun. Hem ailelere dolaylı destek olsun diye bunu yapıyorum hem de ben çocukların okuması taraftarıyım. Biz petrol zengini olsak eğitimden daha değerli değil" diye konuştu.

"Bütçemizin yüzde 20’sini yol yapımına harcıyoruz"

Seçer, kent genelinde yapılan yol ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri anlattı. Mersin’de yol kalitesinin artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bütçelerinin önemli bir kısmını yol yapım ve yenileme çalışmalarına ayırdıklarını ifade eden Seçer, "Eskiye baktığınızda çok ciddi mukayese edebilirsiniz. Sizin işiniz yollar, caddeler ve yeni bulvarlar. Araç sağlığı açısından yol kalitesinin iyi olması ve uygunluğu bunlar son derece önemli. Biz bütçemizin yüzde 20’sini yol yapımına harcıyoruz" dedi.

"Bulvarlarımız belediyecilik standardı olarak Türkiye’nin bir numarası"

Ana arterlerde ve bulvarlarda yapılan iyileştirmelerin, kent trafiğinde gözle görülür bir fark oluşturduğunu vurgulayan Seçer, "‘Bulvarlarımız belediyecilik standardı olarak Türkiye’nin bir numarası’ desem abartı olmaz. D-400’den giriyorsunuz, limanın önünde fark ediyorsunuz. Otoyoldan 34. Cadde’ye iniyorsunuz fark ediyorsunuz. 4. Çevreyoluna geliyorsunuz araba rahatlıyor, orada da fark ediyorsunuz" şeklinde konuşu.

"Trafiği rahatlatacak birçok yeni uygulamamız var"

Ulaşım Master Planı’nın tamamlanarak onaylandığını açıklayan Seçer, şehir genelinde birçok kavşakta değişiklikler yapılacağını, döner kavşakların kaldırılacağını ve sinyalizasyon sisteminin ortadan kalkacağını belirtti. Trafik sorununun sadece altyapı çalışmalarıyla değil, bilinçli kullanım ile de çözülebileceğine dikkat çeken Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Trafiği rahatlatacak birçok yeni uygulamamız var. Bilinçsiz kullanımında önüne geçersek, aldığımız önlemlerin trafiği rahatlatacak önlemler olacağını düşünüyoruz."

Toplantının sonunda minibüsçülerle olan iletişimin önemine vurgu yapan Seçer, Ramazan ayı sonrasında tüm kooperatifleri kapsayan geniş çaplı bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Seçer sözlerini, bu tür buluşmaların sektör temsilcileriyle güçlü bir iletişim kurmaya katkı sağlayacağını ifade ederek sonlandırdı.