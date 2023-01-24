Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, kadın girişimciliğini de teşvik ediyor. Seç iş ortaklarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ve kendi mağazasının sahibi olan kadın girişimci sayısı günden güne artıyor.

Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, kadın girişimciliğini de teşvik ediyor. Seç iş ortaklarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ve kendi mağazasının sahibi olan kadın girişimci sayısı günden güne artıyor.

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik anlayışıyla bir araya getirerek mahalle esnafına destek veren Seç Market, hızla artan kadın iş ortağı sayısıyla kadın girişimciliğini de destekliyor. Sayısı Türkiye genelinde 2 bin 400’ü aşan Seç Market mağazalarının yaklaşık yüzde 10’u kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artması ve daha fazla kadın girişimcinin Seç ekosistemine dahil olması hedefleniyor. Çoğu aile işletmesi olan Seç bayilerinde, doğrudan mağazanın sahibi olan kadın iş ortaklarının yanı sıra, önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber mağazada çalışıyor. Esnafa; kendi işinin sahibi olmaya devam ederken kurumsallık, ürün çeşitliliği, uygun fiyatlı ve hızlı ürün tedariki gibi imkanlardan yararlanarak rekabette güçlenme fırsatı sunan Seç iş modeli, bu yönleriyle kadın girişimcilerin de dikkatini çekiyor.

Türkiye genelinde 2 bin 400’ü aşan iş ortağıyla perakende sektörünün önemli oyuncularından biri olarak kadın iş ortaklarıyla da öne çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirten Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, "Bu yıl kadın bayi adaylarını desteklemek üzere bazı ek projeler hayata geçirerek bu oranı daha da artırmayı planlıyoruz. Bu alanda yapacağımız yeni iş birlikleriyle ülkemizin kalkınması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Seç Market’i kadın iş ortakları anlatıyor

Daha önce tekstil firması işleten Seç Yozgat Bayii Nevin Özışık, kurumsal bir yapı içinde ticaretini geliştirme düşüncesiyle Seç Market ile tanışmasının çok doğru bir seçim olduğunu vurgulayarak, "Hem hizmet kalitemin artması hem de daha uygun fiyata ürün tedariki sayesinde ciroda yüzde 30 artış sağladık" diye konuştu.

Zonguldak’ta bir yıldır Seç Market işletmeciliği yapan, iki çocuk annesi Çiğdem Ekiz ise eşi bir gün Seç iş planıyla eve geldiğinde heyecanlandığını söyleyerek, "Kendi adıma bir iş kurmak istiyordum ama doğru iş fikri kafamızda oturmuyordu. Seç Market tarafından sunulan imkanlar bizi cesaretlendirdi ve akabinde bu işe girmeye karar verdik. Bize market zincirleri ile rekabet gücünün yanı sıra toptancı ya da tedarik sürecinde harcayacağımız enerjiyi iş yerimize ayırıp daha başarılı olma şansı da verildi. Mağaza yerinin seçiminden raf dizilimine, ürün tedarikinden genel market işleyişine her aşamada Seç’ten destek ve danışmanlık aldık. Ticaretin zorlaştığı bu dönemde kurumsal bir çatı altında verilen desteklerle hem yaptığımız işten keyif alıyoruz hem de ticarette başarılı oluyoruz" diye konuştu.

İzmir’de Seç bayisi olmadan önce bir firmada yönetici olarak çalışan Sevgi Demirköprü de yıllarca kazandığı tecrübeden sonra artık kendi işini yapmak istediğini ve önce KOSGEB desteği aldığını, ardından Seç Market kurumsal kimliği altında bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. Demirköprü, "Seç ekibi bu süreçte motivasyonumu sürekli yukarıda tuttu. Verdikleri danışmanlık desteği sayesinde bana kalan, müşterilerime nasıl daha iyi hizmet sunabileceğimi ve ciromu nasıl yükseltebileceğimi düşünmek oldu" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de Seç bayii olmadan önce yine kendisine ait marketi işleten ancak sektördeki rekabetin yoğunluğu sebebiyle yeni bir arayışa girdiğini kaydeden üç çocuk annesi Hatice Kuzucu ise, "Seç Market olmak fiyat rekabetinde elimi güçlendirdi, daha geniş ürün çeşitliliğine ulaşmamı kolaylaştırdı ve kurumsal marka olunca insanların bize güveni arttı" şeklinde konuştu.