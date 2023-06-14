Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Konya’da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Konya’da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market’in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500’ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

“Esnafımızı Seç Market’e dahil ederek rekabette güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Seç Market’in Türkiye’de esnafı modern perakendeye dönüştürmeye çalışan bir iş modeli olduğunu anlatan Altan Sekmen, “Özellikle 2000’li yıllardan sonra modern perakendenin ülkemizdeki hızlı büyümesini hepimiz izledik. Bu çok olumlu bir şey, hem ekonomiye hem tüketiciye kaliteli ürünlere iyi fiyatlarla erişme imkanı tanıyor. Fakat bu gelişim esnasında geleneksel esnafımız kan kaybetti. Esnafımızı dönüştürmek, desteklemek adına Seç Market modelini ortaya koyduk. Seç Market ile modern perakendenin hızlı büyümesinin yanında geleneksel esnafımızı da Seç Market ekosistemine dahil ederek rekabette güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geleneksel esnafımıza Seç Market’in kurumsal kimliğini sunuyoruz. Yıldız Holding’in perakende şirketlerini satın alma gücüne dahil ediyoruz. Esnaflarımız oradan ürün tedarik edebiliyor. Yine Yıldız Holding’in pazarlama, tedarik zinciri, üretim gücünden esnaflarımızı faydalandırıyoruz. Dijital bir altyapı sunarak esnaflarımıza sipariş gibi operasyonlarında verimlilik sağlamalarına ön ayak oluyoruz. Bu şekilde esnafımızı diğer mahallesindeki rakipleriyle daha iyi rekabet etme, müşterisine kaliteli ürünleri iyi fiyatlarla ulaştırma imkanı sunuyoruz. Seç Market bir bayilik modeli. Esnaflarımız kendi işinin patronu olmaya devam ediyor. Herhangi bir şekilde tüzel kişiliklerinde, vergi levhalarında bir değişiklik olmuyor. Herkes kendi işinin patronu, bir nevi kazan kazan modeli. Herhangi bir bayilik bedeli söz konusu olmadığı için esnaflarımız yoğun bir şekilde Seç Market ekosistemine dahil olmak istiyor” dedi.

Seç Market iş modeli tüm paydaşlarına avantaj sağlıyor

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor.

Seç Market iş modelinde, Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve “mahalleden biri” kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor; mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market’in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği çerçevesinde; Seç Market’e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.