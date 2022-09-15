Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, İzmir’de iş ortaklarıyla bir araya geldiği toplantıda esnaf dostu iş modelini anlattı. Türkiye’de 2 bini aşkın iş ortaklarının bulunduğunu söyleyen Sekmen, bu sayede binlerce kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, İzmir’de iş ortaklarıyla bir araya geldiği toplantıda esnaf dostu iş modelini anlattı. Türkiye’de 2 bini aşkın iş ortaklarının bulunduğunu söyleyen Sekmen, bu sayede binlerce kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı.

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, İzmir’de iş ortaklarıyla buluştuğu toplantıda sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ’esnaf dostu iş modelini’ anlatan Sekmen, geleneksel esnaf kültürüyle modern marketçiliği bir araya getirip sentez oluşturduklarını belirtti. Sekmen, esnafa ve müşteriye rekabette sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını artırırken ülke ekonomisine de katkı sağladıklarının altını çizdi.

"Kazan-kazan iş modeliyle esnafımıza kurumsal kimlik de kazandırmış oluyoruz"

Perakende pazarında esnafı destekleyen iş modeliyle öne çıktıklarını dile getiren Altan Sekmen, "Sunduğumuz bu modelle perakende zincirinden farklı olarak esnaf işletmelerini rekabette güçlendirmeyi odağına alan bir ekosistem oluşturuyoruz. Yıldız Holding çatısı altında Seç Market olarak en temel amacımız tüketicinin kaliteli ürünlerden oluşan geniş ürün gamımıza uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Böylece iş ortaklarımız ürünlerini daha uygun fiyatlara tedarik ederek hem satış fiyatlarını daha düşük tutabiliyor hem de rekabet gücüne kavuşarak karlılıklarını ve müşteri sayılarını artırabiliyor. Yüksek rekabete sahip perakende pazarında küçük esnafa destek olma misyonuyla hareket ediyoruz. Seç Market’in sağladığı kazan-kazan iş modeliyle esnafımıza kurumsal kimlik de kazandırmış oluyoruz. Rekabetçi ürün gruplarını uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyoruz. Yöresel ürün gruplarında satın alımları yerel üreticiden yaparak hem yereldeki taze ve yöresel ürün gruplarını müşterilerle buluşturuyor hem de yerel satıcıların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Esnafa dijital altyapı, ürün tedariği, sosyal medya iletişimi, pazarlama, raf dizimi, pazarlama ve lojistik alanlarında destek veriyoruz. İş ortaklarımıza mağazacılık danışmanlığı, teknik altyapı, finansal danışmanlık gibi avantajlar sağlıyoruz" sözlerine yer verdi.