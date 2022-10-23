Bingöl-Diyarbakır karayolunda virajı alamayan sebze yüklü tır takla attı. Tır içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

Bingöl-Diyarbakır karayolunda virajı alamayan sebze yüklü tır takla attı. Tır içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sebze yüklü tır, virajı alamayınca takla attı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, tır içinde sıkışan kişileri fark edince Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, tır içinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi çıkardı.

Durumları iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.