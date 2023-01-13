Kırşehir’de, sebze yüklü kamyon kasasında çıkan yangın korkuttu.

Kırşehir’de, sebze yüklü kamyon kasasında çıkan yangın korkuttu.

Olay Boztepe ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. yönetimindeki 40 DD 585 kamyonun kasasında şoför tarafından ısınma amacıyla kullanılan teneke yangına neden oldu. Seyir halindeyken kamyonun kasasında alevler çıktığını gören S.Y., yol kenarına aracını park ederek ilk müdahaleyi kendi yaptı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ulaştığı alanda söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangında; semt pazarı için hazırlanan meyve ve sebze kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.