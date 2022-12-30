Antalya’nın Serik ilçesinde 2022 yılında 2 milyon 384 bin 703 kilogram sebze ve 2 milyon 519 bin 029 kilogram meyve ihracatı yapılırken, sebze meyve ihracatı yapan firmalardan ihracat numunesi alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 2022 yılında 2 milyon 384 bin 703 kilogram sebze ve 2 milyon 519 bin 029 kilogram meyve ihracatı yapılırken, sebze meyve ihracatı yapan firmalardan ihracat numunesi alındı.

Türkiye’deki toplam örtü altı tarımın yüzde 42’sinın yapıldığı Antalya’da yaş sebze ve meyve ihracatı yapan firmalar denetlenmeye devam ediyor. 2022 yılında 2 milyon 384 bin 703 kilogram sebze ve 2 milyon 519 bin 029 kilogram meyve ihracatı yapılan Antalya’nın Serik ilçesinde yetiştirilen ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarında büyük bir paya sahip. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bölgede, örtü altı tarımla yaz kış taze sebze ve meyve üretilebiliyor. Antalya’da geçtiğimiz yıl 600 milyon dolardan fazla yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirilirken, en büyük örtü altı yetiştiriciliği yapılan Serik’te ilçe Tarım ve Orman müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından meyve sebze ihracatına uygun olup olmadığını tespit için ihracat numunesi aldı.

Ekipler tarafından bu yıl içerisinde bin 84 adet ihracat numunesi alınarak pestisit ve Nitrat gibi insan sağlığına zararlı maddelerin olup olmadığı laboratuvarlarda ölçüm yapılarak analizi gerçekleştirildi.