Bolu’nun Seben ilçesinde arı yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan "varroa" zararlısına karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Bolu’nun Seben ilçesinde arı yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan "varroa" zararlısına karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Seben ilçesinde, arı yetiştiricilerinin kovanları ilaçlandı. Halk arasında "arı kenesi" olarak bilinen zararlı, arıların kanlarını emerek yaşam sürelerinin kısalmasına ve bal veriminin düşmesine sebep oluyor. Arı Yetiştiricileri Birliği, arıların kovanında yavru bulunmadığı aylarda varroa zararlısına karşı mücadelesini sürdürdü. Bu çerçevede, arı kovanları tek tek oksalik asit buharlaştırma yöntemi ile ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İzzet Murat, "Bal arılarının en önemli paraziti olan varroa paraziti, arıların hemolenfini emerek koloninin zayıflamasına, ileri aşamalarda ise diğer hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmesine ve koloninin sönmesine kadar varabilecek sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

"Mücadele faaliyetleri yürütülmektedir"

3 yıldır ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Murat, "Bu zararlı ile mücadele de birliğimiz tarafından, oksalik asit buharlaştırma yöntemi uygulanmaktadır. Arılarda varroa zararlısına karşı 3 yıldır birliğimiz tarafından kovanda yavrunun olmadığı kış döneminde üreticilerimizin talepleri doğrultusunda mücadele faaliyetleri yürütülmektedir. Bolu genelinde ilaçlama faaliyetlerini yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.