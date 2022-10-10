Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer altındaki şebeke hattının kapağı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Vatandaşlar, ’bu kadarına da pes’ dedi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer altındaki şebeke hattının kapağı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Vatandaşlar, ’bu kadarına da pes’ dedi.

İddiaya göre, Muratlı’da İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak’taki ana giriş şebeke kapaklarının çalınması görenleri hayrete düşürdü. Çalınan kapakların ardından herhangi bir çözüm veya önlem alınmaması da vatandaşların tepkisine yol açtı.

Son zamanlarda artan rögar kapağı ve yağmur suyu mazgalı hırsızlıklarının ardından şimdi de yer altı şebeke hatlarının kapakları çalınmaya başladı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından hemen yetkililere haber verildiğini belirten mahalle sakinleri ise kimsenin zarar görmemesi için çukurun kapatılmasını bekliyor.