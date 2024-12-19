Konya her yıl olduğu gibi 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Şeb-i Arus etkinliklerinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. Oldukça yoğun geçen etkinliklerde Selçuklu’nun sembol mekanları olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzesi ziyaretçi akınına uğradı.KONYA (İGFA) - Hz. Pir’in 751. Vuslat Yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde idrak edildi. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Şeb-i Arus için gelen misafirlerin ilgisinin yoğunluğundan Selçuklu’da nasibini aldı. Mevlana Müzesi’nden sonra en yoğun ilgi yine Selçuklu’nun sembol turizm destinasyonları oldu. Mevlana’nın çağları aşan “gel” çağrısına uyan binlerce misafirini ağırlayan Konya’nın misafirperverliğini Selçuklu’da da hisseden ziyaretçiler Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzesi ziyaretlerinden oldukça memnun bir şekilde ayrıldı.

Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen ikinci lokasyon olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 7-17 Aralık tarihleri arasında 24 bin 391 ziyaretçi doğadaki mucizeye şahitlik etti. Binlerce yıllık medeniyet geçmişi olan Sille ise yine ziyaretçilerin gözde ziyaret mekanlarından oldu. Sille Müzesi 2 bin 872 ziyaretçiyi misafir ederken Anadolu’da insanlığın sıfırdan inşa ettiği, bir yerden dönüştürülmemiş tarihteki ilk Hristiyan kilisesi olan Aya Elenia Müzesi 2 bin 30, Zaman Müzesi ise bin 279 kişi tarafından ziyaret edildi.

Şeb-i Arus ikliminin Konya’da her alanda tezahür ettiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her yıl olduğu gibi bu yılda da Konya'da Şeb-i Arus bereketini yaşadıklarını belirterek, "Bu manevi atmosferde Konyamıza gelenler şehri gezme, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri daha yakından tanıma fırsatı buldu. Selçuklumuzun sembol mekanları bu Şebi Arus döneminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden yoğun ilgi gördü. Mevlâna müzesinden sonra en çok ziyaretçi ağırlayan mekan olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu dönemde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken kelebeklerin büyüleyici yaşam döngüsüne tanıklık etmek isteyenler, Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçesinde unutulmaz anılar biriktirdiler. Bunun yanı sıra tarihi Selçuklumuzun tarihi mahallesi Sille ve burada yeniden gün yüzüne çıkardığımız müzelerimiz de ziyaretçilerimizin bir diğer uğrak noktası oldu. Gerek yerli gerekse yabancı konuklarımızın bu ilgisi bizleri memnun etti. Bu vesile ile Şeb-i Arus döneminde şehrimize gelen ve bu güzellikleri yerinde gören tüm Mevlana dostlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya’ya gelerek Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edenler de duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.