SEAH Nefroloji Servisi Diyaliz Ünitesine, hayırsever iş insanları tarafından 4 adet hemodiyaliz cihazı bağışı yapıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Servisi Diyaliz Ünitesi bünyesine 4 adet daha hemodiyaliz cihazı kazandırıldı. Hayırsever iş insanları tarafından yapılan bu anlamlı bağışa Nefroloji Kliniği ve SEAH yönetiminde takdirle karşılandı. Hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Başhekimlikte gerçekleşen plaket programında Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, Doç. Dr. Öğr. Üy. Mahmud İslam, Doç. Dr. Zafer Ercan, Uz. Dr. Musa Pınar, Dr. Ferit Yavuzyılmaz, Dr. Mine Günaydın ve diyaliz sorumlu hemşiresi Emrah Tepe hazır bulundu.

Programda yapılan anlamlı bağışla ilgili konuşan Prof. Dr. Hamad Dheir, “Diyaliz makineleri böbrek yetmezliği olan hastalar için hayati önem taşıyor. Bu makinalar sayesinde böbrek hastaları hayatlarını sürdürebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Dolayısıyla bu bağışı çok değerli buluyoruz” dedi. Güzel dilek ve temennilerin ardından bağışçılar Fatma Develioğlu, Faruk Güzeldağ, Ahmet Balaban, Gürkan İsmailoğlu, Orhan Bekir ve Serkan Sabuncu adına düzenlenen plaket ve teşekkür belgeleri verildi.