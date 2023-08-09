Mayıs ayında ilki düzenlenen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Futbol Turnuvası’nın ikinci sezonu 16 takımın katılımıyla başlıyor.

Mayıs ayında ilki yapılan SEAH Futbol Turnuvası’nın ikinci sezonu 16 takımın katılımıyla yeniden başlıyor. Sakarya İl Hakem Kurulu tarafından ataması yapılacak lisanslı hakemlerin yöneteceği turnuva iki gruptan oluşacak. 2 Ekim - 5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya katılan takımların güncel puan durumu sonrasında derece elde edenlere kupa ve madalyaları teslim edilecek.