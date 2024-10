Hard Enduro Dünya Motosiklet Şampiyonası 6. ayak yarışı Sea To Sky’da Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinci oldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı sona erdi. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile start alan organizasyonda 11 Ekim Cuma günü orman etabı koşuldu. Bugün Çamyuva Sahili’nden başlayan son etapta Kesmeboğazı’nı geçen sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışını gerçekleştirdi. Sporcular ardından deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde finişi gördü.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 15.’si düzenlenen yarışa, 42 ülkeden 420 sporcu katıldı. Sea To Sky’da nefesleri kesen mücadelelerde sporcular en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi.

Zirve Manuel Lettenbichler’in

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bugün gerçekleştirilen dağ etabı ile son buldu. Alman sporcu Manuel Lettenbichler, organizasyonda zirvede yer aldı. Yarışın ardından Lettenbichler gözyaşlarına da hakim olamadı. İkinciliği İngiliz Graham Jarvis, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Mario Roman elde etti.

Manuel Lettenbichler yarışın ardından dün orman etabında kaza geçirdiğini fakat birincilikle tamamladığı için mutlu olduğunu ve final etabında da başarı elde etmek istediğini söyledi.

Ödüller verildi

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlk üçte yer alan sporculara ödüllerini; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan ile World Hard Enduro Direktörü Winni Kerschhaggl takdim etti.

Vali Şahin: “Denizden gökyüzüne yapılan müthiş bir dünya organizasyonu”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlenen ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Şu anda 2 bin 365 metredeyiz. Ekim ayının ortalarındayız ve sıcaktan bunalıyoruz. İşte bu Antalya. Denizden gökyüzüne yapılan müthiş bir dünya organizasyonunu Antalya’da tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha da önemli organizasyonlar gelecek. Antalya’ya yakışan, Antalya’nın muhteşem doğasına, coğrafyasına, denizine, dağına, ormanına yakışan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ogün Baysan: “Organizasyon bu sene hak ettiği takvime girdi”

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, “Öncelikle Kemer Enduro Kulübümüzü tebrik ediyorum. Görsel olsun, zorluk derecesi olsun, bütün dünyayı buraya toplamışlar. Bu çok büyük bir başarıdır. Dünyada 7 ülkede yapılan bir organizasyonu ülkemizde Kemer’e çekmeleri gerçekten farklı bir başarı. Organizasyona her sene bir şeyler katıyorlar, organizasyon her sene büyüyor. Gerçekten uluslararası arenada yerini buldu. Bu sene hak ettiği takvime de girdi. Bundan sonra bu organizasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Kulübü ile birlikte çok daha iyi noktalara getireceğiz. Benim amacım burada artık Türk sporcuları da görmek. Bütün sporcuları tebrik ediyorum. Dünyanın çeşitli noktalarından 100’den fazla sporcuyu buralara getirmek çok büyük bir başarı. Ben Semih başkanı bir kere daha kutluyorum. Yerel yönetimimizden ve valiliğimizden de sözü aldık. Bundan sonra organizasyonu daha da büyüterek Kemer’de mıh gibi çakacağız” ifadelerini kullandı.

Semih Özdemir: “Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum”

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, zor bir yarışı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün dağ yarışıyla birlikte Sea To Sky’ın 15’incisini tamamlamış durumdayız. Yarışçılar geldi ve bu da bizim için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizi destekleyen kurumlarımıza, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 16’ncısında görüşmek üzere. Dünya şampiyonası olduğu için son bölümde, yarışın son 45 kilometresinde özellikle zorlaştırdık ve etap teknik hale geldi. Bunu yarışçılar da söyledi. Zor bir yarış oldu. Sea To sky tarihinde hiçbir yarış bu kadar uzun sürmemişti. 4 saat 45 dakikada tamamladılar, efor harcadılar. Tebrik ediyoruz kendilerini” şeklinde konuştu.