Kemer’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sea to Sky Uluslararası Enduro Motosiklet Şampiyonası’nı 7 saat 19 dakika 50 saniyelik derecesiyle Güney Afrikalı yarışmacı Matthew Green şampiyon olarak tamamladı Green ödülünü Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam’ın elinden aldı

Kemer’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sea to Sky Uluslararası Enduro Motosiklet Şampiyonası’nı 7 saat 19 dakika 50 saniyelik derecesiyle Güney Afrikalı yarışmacı Matthew Green şampiyon olarak tamamladı Green ödülünü Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam’ın elinden aldı

Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından biri olan "Sea to Sky” Denizden Gökyüzüne Enduro Yarışları Olympos Dağı etabının ardından sona erdi.

Kemer Belediyesi sponsorluğunda Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarışmada dağ etabının ardından Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ödül töreni düzenledi.

Düzenlenen törene Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediyesi Başkan vekili Recep Yılmaz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Müdür vekili Buğrahan Bozkurt, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere ve çok sayıda yerli ve yabancı tatilci katıldı.

Olympos dağı etabının hemen ardından kurulan kupa töreni alanında yarışmada 7 saat 23 dakika 55 saniyelik derecesi ile 3’üncü olan Çek Cumhuriyeti’nden David Cyprian’a ödülünü Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Müdür vekili Buğrahan Bozkurt verdi.

Yarışmayı, 7 saat 20 dakika 38 saniyelik dereceyle tamamlayarak 2’inci olarak tamamlayan İngiliz sporcu Graham Jarvis’e kupasını Kemer Belediyesi Başkan vekili Recep Yılmaz, 7 saat 19 dakika 50 saniyelik derecesiyle yarışmanın şampiyonu olan Güney Afrikalı yarışmacı Matthew Green’e ise kupasını Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam verdi.

Burada bir açıklama yapan Kemer Belediyesi Başkan vekili Recep Yılmaz, yarışmanın Kemer için önemine işaret ederek, “Öncelikle sizlere yarışmaya destek veren Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu’nun selamlarını iletiyorum. Kemer turizmine büyük katkısı olan bu etkinliğe emek veren Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Meclis üyemiz Semih Özdemir ve Kemer Belediyemiz çalışanı Ömer Nizam’a teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcuları kutluyor, dereceye giren sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.