Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını konuk edecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Organizasyon 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve 42 ülkeden 420 sporcu katılacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olarak koşulacak.

Yarışlar öncesinde Türkiz Otel sahilinde düzenlenen basın toplantısına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı İlhan Arıdıcı, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, STK Temsilcileri, sporcular ve birçok davetli katıldı.

Semih Özdemir: "Parkurlar son derece zorlaştırıldı"

Organizatör Semih Özdemir, yıllar önce bir hayal ile başladıklarını hatırlatarak, "Nasıl daha ileriye taşırız dedik ve buralara geldik, mutluyuz. Buralara gelirken kurumlarımız, belediyemiz ve yarışçılarımızla hep birlikte büyüdük. Bu yıl yarış 3 güne düşürüldü dünya şampiyonasından dolayı. Parkurlar son derece zorlaştırıldı. 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor yarışımıza. Gerekli turlara katıldılar. Bizi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 3 yıl boyunca Kemer’e layık şekilde organizasyonu yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 6 aylık çalışma ile bu günlere geldik. İyi bir efor harcadık bununla alakalı. Katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Solmaz: "Coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerdeyiz"

Kemer’in turizmini sürdürülebilir hale getirmek istediklerini aktaran Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Bir yıllık görev sürem içinde şahit olduğum en önemli organizasyonların başında gelen Sea To Sky’ın 15.’sini gerçekleştiriyoruz. Kemer’imizin doğasını ve turizmini daha çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek anlamında daha güzelini yapacağız. Bu yıl 15. ile birlikte dünya şampiyonasının 6. ayağı olarak gerçekleşecek. 42 ülkeden 420 sporcu, takımları ve yakınlarını misafir etmek için işbirliği ile çalışıldı. Bugün yarışmanın arifesindeyiz. Coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerdeyiz. Organizasyonda başından beri emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve STK’larımıza teşekkür ediyorum. Kemer’imize layık bir organizasyon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Topaloğlu: "Kemer bir dünya markası"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, "Bugün Kemer’imiz için özel bir gün. Kemer bir dünya markası. Bizim bu güzelliği dünya insanlarına tanıtmamız lazım. Yarışı 15 yıldır karınca kararınca yarışı bugünlere getiren başta Semih Bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonra nasıl daha ileriye nasıl taşıyabiliriz diye elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

Volkan Yorulmaz: "Bir hayalle yola çıkılarak gelinen nokta"

Volkan Yorulmaz da organizasyonun çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bir hayalle yola çıkılarak gelinen nokta. Birçok iş için örnek olabilir Kemer’de. Ama bir parantez açmamız lazım şu anda burada olan tüm sporcular burayı değerli kılan" şeklinde konuştu.

Ricardo Mitterer Wess: "Dünya Şampiyonasına dahil olmasından çok mutluyuz"

Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, "Sea To Sky’ın dünya şampiyonasına dahil olmasından çok mutluyuz. Denizden başlayıp zirvede tamamlandığı için ayrı bir yere sahip. Sea To Sky, dünya şampiyonasına ayrı bir renk katan organizasyon olarak dikkatleri çekiyor. Gelecek yıllarda da aynı şekilde Kemer’de düzenlenecek olması da ayrı bir mutluluk kaynağı" açıklamasında bulundu.

Haydar Gümrükçü: "Kemer son yıllarda sportif bir yer oldu"

Kemer’in son yıllarda sportif bir yer olduğunu ifade eden Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, "Coğrafyasının ve halkının da büyük katkısı var. Bu işin başında da Sea To Sky yer alıyor. Bütün organizasyonları destekliyoruz ama bu ayrı bir yerde dünya şampiyonasına dahil edildi. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manuel Lettenbichler: "Yerimi korumak için mücadele edeceğim"

Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda 90 puanla liderliği elinde bulunduran Manuel Lettenbichler de, "Daha önce 2016 yılında Kemer’de yarıştım. Şampiyonada en üst sıradayım ve yerimi korumak için mücadele edeceğim" dedi.

Wade Young: "Yarışın başlamasını iple çekiyorum"

Geçen yılın şampiyonu olduğunu hatırlatan ve şu an şampiyonada 81 puanla ikinci sırada yer alan Wade Young, "Bu yıl da çok heyecanlıyım tekrar kazanmak istiyorum. Yarışın başlamasını iple çekiyorum. Dünya şampiyonası olması da ayrı bir heyecan katıyor" diye konuştu.

Emre Coşar: "Sea to Sky’da bizi zor günler bekliyor"

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü’nden Emre Coşar, ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu yıl Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky’da bizi zor günler bekliyor. Dünya Şampiyonası’na eklenmesinden dolayı gurur duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Emin Musaoğlu: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Türkiye Süper Enduro Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu ise, "Bizleri çok zorlu 3 gün bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaptığımız spora çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Heyecan plaj etabı ile başlayacak

Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde son bulacak. Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon, İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6. yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın son ayağı ise İspanya’da koşulacak. Yarın plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda ilk 10’da yer alan sporcular ve puan durumu şöyle:

1 - Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu: 90 puan

2 - Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı): 81 puan

3 - Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu: 74 puan

4 - Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu: 72 puan

5 -Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu: 60 puan

6 - Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu: 45 puan

7 - Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu: 43 puan

8 - Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu: 31 puan

9 - Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu: 31 puan

10 - David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu: 28 puan