Dünyanın önde gelen enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda ilk gün sahil etabı koşuldu ve günün lideri İngiliz sporcu Billy Bolt oldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda start verildi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15. senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getiren organizasyonda sabah saatlerinde sıralama turları geçildi. Ardından saat 14.00’te verilen startla Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ilk günü başladı. Çamyuva Sahili’nde özel olarak hazırlanan parkurda, büyük bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ilk gününde liderlik için kıyasıya mücadele verildi. Yarışın başından itibaren çeyrek final, yarı final elemelerini geçen sporcular son 12’ye kaldı. Son 12’ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi. Motosikletçiler, yarınki orman etabında ön sıralarda yer almak için finalde gaz kesmeden finişi gördüler.

Plajda kazanan Billy Bolt

Sakatlığı sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, geri dönüşünü liderlikle yaptı. Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken Alman sporcu Manuel Lettenbichler 2., Güney Afrikalı Wade Young 3. oldu.

Billy Bold, yarışın ardından yaptığı açıklamada, “Sakatlıktan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirci muhteşem. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve galiba fazlasını da yapıp etapta birinci oldum” dedi.

Semih Özdemir: “Tüm yarışçıları kutluyorum”

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir ilk günün ardından yaptığı açıklamada, “Seneler önce bir hayalle yola çıktık ve dünya şampiyonasını Kemer’de organize etme şansı bulduk. Bu anlamda ekibimi tebrik ediyorum. Özellikle dünya şampiyonası olmasından dolayı son 6 ay ve sonrasındaki 3 ay daha sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Destekçilerimize, kurumlarımıza, federasyonumuza, hakemlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yarışçıları kutluyorum” diye konuştu.

Yarın Orman Yarışı koşulacak

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda yarın ise orman yarışı saat 09.00’da Ovacık Yaylası’nda start alacak.