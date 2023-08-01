Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan atandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın görev süresinin dolması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni atama yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre SDÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Saltan, SDÜ Rektörlüğüne atandı. Atama kararına göre Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi.