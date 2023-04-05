Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 6-15 Nisan tarihleri arası, Anadolu’yu hem yüreklerinde hem de sözlerinde yaşatan unutulmayan halk aşıklarının yaşamlarına perde aralayacak.

SDT, ilk olarak, “Beni hor görme kardeşim, Sen altınsın ben tunç muyum, Aynı vardan var olmuşuz, Sen gümüşsün ben sac mıyım?” diyerek ayrıştırmaya karşı beraberliğe çağrı yapan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatını daha sonra ise “Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür” diyen Karacaoğlan’ın aşk dünyasına perde açacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu (DT) yapımı olan Osman Nuri Ercan’ın yazdığı ve Aşık Veysel karakterini canlandırdığı oyunun yönetmenliğini ise Alpay Ulusoy üstleniyor.

“Aşık Veysel” isimli oyun Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde, 6 -7 Nisan’da saat 20.30’da, 8 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30’da seyircisini ağırlayacak.